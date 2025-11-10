把熊當玩具摔！青森57歲男遇熊攻擊竟「打回去」 滿臉是血繼續準備煮拉麵

青森一家拉麵店員工遭遇熊攻擊，竟成功反擊把熊甩出去。（翻攝自Google Maps）

日本熊害持續警戒，多處地區頻傳熊出沒傷害人類的事件，昨（9日）清晨近5點左右，青森縣一家拉麵店出現一隻身長約1公尺的熊，攻擊正要準備開店的57歲男員工。這名男員工遭受攻擊後竟直接反擊，把熊抓起來甩出去。雖然他本人臉部也因此遭到抓傷流血，可是他沒有馬上報案或就醫，而是回到工作崗位繼續準備開店前的備料工作，直到老闆看到嚇了一跳，才趕緊通報警方。

綜合日本媒體報導，青森縣三戶町川守田正淨寺的拉麵店「麺工房てんや三戸店」，一名57歲的男員工9日清晨4點多來上班，準備6點開門營業。

當時店裡只有他1個人獨自作業，大約5點左右，他打開後門要去開瓦斯總開關時，突然從店後的田裡竄出一隻身長約1公尺的熊，衝上前攻擊他。

隨後拉麵店老闆佐佐木來到店裡，發現男員工滿臉是血的正在備料準備開店，驚訝地問他發生什麼事，男員工這才透露剛剛遭遇熊攻擊，「但我反擊了」，並說他將熊甩了出去，熊則往國道方向逃走了。

拉麵店暫停營業 後方就是幼兒園人心惶惶

佐佐木得知後連忙撥打110、119報案，將男員工送往附近醫院治療，幸好他只有臉部遭到抓傷，沒有生命危險。然而令人擔憂的是，該拉麵店附近約50公尺處就有一所幼兒園，附近也有不少商店，鎮上緊急發布廣播預警當地居民，同時也加強警力巡邏；據悉，該區域今年已有41起熊出沒的通報，比去年多了一倍以上，讓居民人心惶惶。

事發的拉麵店後方就有一家幼兒園，當地警方除了提醒民眾注意，也加強警力巡邏。（翻攝自Google Maps）

「麺工房てんや三戸店」事發後緊急發出暫停營業公告，今（11日）早再進一步說明，男員工眼皮被抓傷已縫合，但附近還是沒有找到熊的蹤跡，他們已經計畫對後方田地進行施工，目前還無法確認何時重新營業。他們也很遺憾員工昨天辛苦準備的拉麵食材因此浪費掉了，他們會在其他分店繼續提供服務。

