勞工退休有2筆錢可領！這筆不用65歲「在職也能領」 專家曝1請領方式最划算

勞工退休到底能領幾筆退休金？很多人搞不清楚「勞工退休金」與「勞保」的差別，其實兩者是不同制度。一般勞工退休後，通常可以請領2筆退休金，分別是勞保老年給付與勞退金，但兩者是不同制度，各自有不同請領資格和計算方式，一是勞保老年給付，法定請領年齡逐年調高，現已提高至64歲，2026年起為65歲，才能領到全額年金。

另一筆為勞退金，新制勞退專戶的錢，是一種強制雇主提撥的制度，屬於勞工個人的資產，只要年滿60歲就可以領，提繳年資滿15年者可選擇月領或一次領，年資未滿15年者則只能一次領其個人專戶本金及累積收益，如果年滿60歲不領，也可以繼續提繳累積，不少勞工選擇離開職場退休時，勞保、勞退兩筆一起領。

專家指出，勞退金條件相對單純，滿60歲就能勤領，領了勞工退休金，如果還在公司繼續上班，公司仍要繼續提繳6%，這跟有沒有辦退休沒有任何的關聯，只要有符合資格，即便仍在工作也可以同時領勞退金。



不過，專家也提醒，​滿60歲雖然可以邊領勞工退休金邊工作，但是不能夠請領勞工保險的老年給付，一旦領了勞保老年給付就等同於要辦退休，勞保就會被退保。至於新制勞退金的請領方式，分為一次領與按月領：1、提繳年資未滿15年，只能一次領。2、提繳年資滿15年以上，可選擇按月領或一次領。

據勞保局2025年7月統計，勞退新制選擇月領的勞工，平均每月領取的金額約為6000元至6332元左右，由於新制勞退從2005年上路至今僅20年，不少請領勞退金者年資有限，一次領平均僅約48萬，若按月領金額恐更低、更無感，因此大多數勞工選擇一次領。

此外，若未滿60歲，但已喪失工作能力者，雖然年齡未到也能提前請領退休金；另方面，如果勞工在請領退休金之前死亡、或勞工領取月退休金後在請領年限前死亡，則由遺屬或遺囑指定請領人一次請領回個人專戶退休金，或月退休金結算剩餘金額。

