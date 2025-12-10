新／諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤不明 今確定不會出席頒獎典禮

編譯曾宜婕／綜合報導

諾貝爾和平獎馬查多確定不會出席頒獎（圖／翻攝自X平台 @eleccionescolom）

據路透社10日報導，諾貝爾委員會公開表示，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將不會出席挪威的頒獎典禮，典禮將於當地10日下午1點照常舉行。

原定頒獎典禮前一天的記者會因馬查多至今仍下落不明，從原本的延期改為取消。馬查多原本在委內瑞拉當局施加的長達十年的旅遊禁令下，仍堅持前往領獎，她本人也已經躲藏了一年以上。

諾貝爾協會主席哈普維肯（Kristian Berg Harpviken）向媒體表示：「很不幸地，她不在挪威，在頒獎典禮下午1點於奧斯陸市政廳開始時，她不會上台領獎，」當媒體詢問馬查多下落時，哈普維肯回覆：「我不知道。」

據報導，頒獎典禮將照常舉行，通常當得獎者無法出席時，會由其家屬代為領獎，並代替得獎者發表諾貝爾演講。哈普維肯表示，在本次情況下將為由馬查多的女兒代為出席。

