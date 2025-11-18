日本便利商店美味的「熱輕食」最不受歡迎的No.1竟然是這個？
與世界各國相比，日本的便利商店無論是店內所販售的商品、還是所提供的服務，品質之高都很受到肯定。除了可以買到生活用品或食品以外，現在還設有ATM、並提供領取宅配商品等，各種便利服務基本上都是24小時全年無休，對忙碌現代人而言可說是救世主般的存在。
而在日本便利商店的收銀機台旁，還有販售許多吸引人目光的美食，從可樂餅、熱狗等熱輕食，到甜甜圈等甜點類型，種類選擇琳瑯滿目。而即使是同樣的菜色，不同的便利商店公司還會推出獨自開發的新商品，讓人總是忍不住想要每家都吃吃看、比比看。
那麼這些對日本人來說已經十分熟悉，又不可或缺的熱輕食，在外國人心中又有甚麼樣的想法呢？這次我們以住在日本的外國朋友為對象，請他們協助針對「便利商店中最喜歡跟討厭的熱輕食」來進行問卷調查，究竟會有哪些令人意想不到的回答呢？
最受歡迎的便利商店熱輕食No.1是「雞肉類」！
「我最喜歡7-11的『Uma辛辣口味炸雞』 （うま辛チキン）了。日本便利商店中所販售的雞肉類熱食，每個都好香嫩多汁，比美國賣的好吃10倍以上！特別是若能剛好買到剛炸起來的炸雞，真的會覺得很幸運呢！」（美國／男性／30幾歲）
「炸雞類的熱輕食真的非常好吃！雖然在韓國也吃得到，但果然還是日本的比較多汁美味。」（韓國／男性／20幾歲）
率先脫穎而出的就是雞肉類美食！炸雞塊、炸雞等各種雞肉類的餐點，基本上整體來說都非常有人氣，說它是熱食區中不敗的經典美食也不為過。也有人表示：「能這樣輕輕鬆鬆就吃到好吃的雞肉類熱食，真的很令人開心呢！」。根據不同地區或時期，便利商店也經常會推出限定商品，種類選擇多元，讓人怎麼吃也吃不膩。而這些多變的口味菜單，也只有在日本才能品嘗到，對外國朋友來說或許會覺得很稀奇喔！
榮登人氣第二名的則是肉類輕食「法蘭克香腸」！
「在超市裡賣的香腸都小小的，但在便利商店卻能買到大支法蘭克香腸，我個人非常喜歡！」（香港／男性／20幾歲）
獲得人氣No.2的就是法蘭克香腸。果然對外國人來說，肉類熱食還是最受歡迎呢！順道一提，香腸（ソーセージ／Sausage）是將肉攪拌成泥狀後，灌入腸衣製作的食品總稱，而維也納香腸（ウインナー／Vienna sausage）、法蘭克香腸（フランクフルト／Frankfurt sausage）都是其中的一種，只是根據粗細度等不同，名稱也會有所改變。在便利商店中熱食區所販售的法蘭克香腸，由於份量十足，絕對是肚子餓、想要解解饞時的最佳選擇。
寒冷冬天裡必吃的「中華肉包」也很有人氣！
「來日本之後才知道有這麼美味的東西！中華肉包真心想推薦給各國外國人嚐試！」（中國／男性／20幾歲）
「我很常吃，特別是披薩口味肉包最好吃，我最喜歡了！從包子中流出來的起司實在是太誘人啦！」（蒙古／女性／20幾歲）
沒想到日本的中華肉包，能如此受到中華料理大本營「中國」朋友們的好評。他們似乎對於包子的美味程度也感到非常驚訝，甚至表示：「我在中國也沒吃過外皮如此蓬鬆軟綿的包子。大家想著是被騙也好，有機會請一定要吃吃看！」。
順道一提，雖然不是熱食，但也有外國朋友這麼說：「我到便利商店一定會買的就是『起司蒸蛋糕』（チーズ蒸しパン／Cheese Mushi Pan），口感蓬鬆柔軟，真的非常美味！！」(台灣／20幾歲／男性)。那種鬆軟輕盈的口感，似乎在亞洲國家中也相當具有人氣呢。
外國人最不喜歡的熱輕食No.1竟然是「關東煮」
「說真的，我覺得關東煮的價格有點貴，加上自己在家也能作，所以我不會特地到便利商店購買。」（印尼／男性／20幾歲）
「關東煮這種燉煮類的料理，我本來就不是很喜歡吃。」（美國／女性／20幾歲）
「雖然關東煮是很健康的料理，但我覺得吃起來並不是那麼好吃，所以我很少買。」（美國／男性／30幾歲）
對日本人而言，關東煮（おでん，Oden）可說是冬天必吃的熱食餐點。「寒冬裡的關東煮最療癒了」、「工作結束後買回去當消夜吃剛剛好」等等，深受日本人喜愛的關東煮，外國朋友們的接受度似乎不是那麼高。用高湯長時間熬煮入味的蔬菜等食材，或許對外國人而言其實吃不太出來味道差異，這結果還真是令人感到震驚呢！
不過，比起味道不符合口味外，關東煮不受歡迎的主要原因還有一個，就是「明明都是同一個火鍋中的食材，卻要一個一個分開購買，結果不知不覺就花了好多錢」。的確，這個也想吃，那個也想買，結果買下來，其實跟一頓正餐所需的費用也差不多，以CP值來說確實不算高。尤其是在訴求簡單、實惠的便利商店，價格也是客人們在購物時很重要的考量關鍵之一！另外，還有一些饕客也表示：「想吃關東煮的話，就要去專門店享用才道地。」
今後也會持續進化的便利商熱食區美食，絕對能大大吸引你的目光與味蕾！
透過這次的問卷調查，我們可以發現看似人氣的炸薯條、可樂餅或美式熱狗等，或是雞肉以外的炸物，甜甜圈或霜淇淋等甜食類全部都沒有上榜。其中又以甜食類的商品認知度最低。另外，出乎意料不受好評的則是關東煮，或許它還是比較受到原本就有鍋物料理文化的日本人青睞吧！
不過，便利商店中大多數的輕食，都並非僅是做好以後放在保溫箱中販賣，而是會在現場現炸或現蒸，這一點則非常受到大家的好評。另外，「便利商店真的很方便！甚麼都有賣，每次去都覺得非常有趣！」、「我幾乎每天都會去！」等等，不分國籍，幾乎所有外國朋友都有一樣的感想喔！
近年來熱食區的商品種類越來越進化，其中也有不少吸睛的產品。比起過去只是想買來當作解饞小點心享用，現在甚至可以用它來取代晚餐主菜，或是做為下酒小菜也很適合。另外還有味道不輸給專業咖啡廳的道地咖啡，與奶昔等飲品，看來餐點種類還會再陸續擴充呢！「沒想到便利商店竟然會賣這個！」，日本的便利商店，接下來究竟還會推出哪些令世界各國驚訝的美味熱輕食呢？就讓我們一起拭目以待吧！
Written by:Miyuki Yajima
感謝問卷調查協力
