最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
新奇中心／倪譽瑋報導
近期有旅客拍片分享，自己赴巴基斯坦旅遊，住進一家價格只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，裡面沒有窗戶、冷氣、免費上網，晚上是睡大通鋪，儘管過於樸素，但業者的熱情讓他很是滿意，老闆一定會親自接待每個住客、講述當地歷史，其他同住的人態度也很好；旅客評價，雖然破舊難聞，但這裡帶給他的溫暖贏過其他五星級飯店。
巴基斯坦便宜旅館「一晚7元」 部落客大驚
根據外媒《NEWS18》報導，日前英國旅遊部落客大衛（David Simpson）到巴基斯坦城市白沙瓦（Peshawar）住宿，他選擇一家名為「商隊驛站（Caravanserai）」的旅館，住一晚只要70巴基斯坦盧比，這讓走遍眾多國家的大衛也忍不住驚呼「歡迎來到世界上最便宜的旅館」。
大衛拍下旅館中的設備，住宿地點應是屋頂，往外看可以見到市區、其他房子的屋頂、底下的車流，雖然沒有冷氣與Wi-Fi，但有免費茶水。而睡覺則是大通鋪，大家躺在露天的傳統編織床上，盥洗可使用貼在牆壁上的鏡子片，廁所和浴室則是共用，但味道「世界前三難聞」。
旅客讚「人情味」大贏五星級飯店 掀兩派議論
整個旅館相當樸素，沒有任何奢華的裝飾、舒適度也不及多數飯店，但業者的「人情味」卻讓大衛很是滿意，旅館以「Caravanserai」絲綢之路命名可見其年代久遠，大衛分享，老闆會親自接待每位客人，講述幾個世紀以來這裡的歷史故事，相當熱情大方，「我住過五星級飯店，但這裡帶給我的溫暖是其他地方都無法比擬的。」
影片在網路上爆紅，有人對大衛的觀點不以為然，「蚊子一來就完美了」、「住宿費連路邊的奶茶都買不到」；也有人點頭認同，「這家店比大多數五星級飯店都更有人情味」、「這提醒我們，善良比奢華更重要」。
更多三立新聞網報導
禁慾恐傷身！醫揭30歲男「每週適當DIY頻率」 過量小心出血
來台騙愛心？俄女斷手「求6萬醫療費」 遭爆從台中乞討到台南
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
公園運動被罰！1常見行為恐害「6000元噴掉」 罰單能連開
其他人也在看
69歲退休公務員遭詐！600萬存款全沒了 絕望喊：被甜言蜜語騙了
退休公務員誤信投資廣告，千萬積蓄全被騙光！一名69歲的添田浩一（化名）在地方政府工作近40年，退休後又以再任用職員身分工作至65歲。手頭約有3000萬日圓存款，每月並領取20萬日圓年金，夫妻倆原本計畫過著平穩的晚年生活，卻被詐騙廣告話術，隨著投資金額越來越高，最終存摺的積蓄全沒了，讓他十分崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前
桃園「薑母島」風景一流、設備三流 化糞池竟6年沒清
因偶像劇《命中注定我愛你》取景而聞名的阿姆坪薑母島可欣賞山明水秀，但民代卻點出「風景一流、設備三流」，遠遠就聞到異味，日前特別帶韓國旅客造訪卻顏面盡失。觀旅局坦言清查後發現化糞池已6年未清運，已安排3日傍晚處理，將建立長期清運機制，並研擬觀光改善計畫，提升整體品質。中時新聞網 ・ 15 小時前
誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍
嘉義市薛姓男子應徵某娛樂公司工作，該公司則容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；薛男則擔任「馬伕」負責接送，3名未成年少女到各處坐檯；未料，才上工1個月第一次領到薪水就被逮，被法官依法判7個月有期徒刑，若易科罰金，以1天1000元計算需繳21萬元，另沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 46 分鐘前
信義雙屍命案「創投CEO竟是買毒大戶」藥頭3人交保
台北市信義區一棟高級豪宅日前驚傳雙屍命案！身價高達9億的陳姓創投公司CEO與曾姓美甲師上個月25日被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警循線追查破解陳男的手機後發現，掌握涉嫌提供毒品的藥頭及送貨者並發動搜索、拘提3人；經檢察官複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令藥頭的蘇姓女子、謝姓男子，以及負責送貨的鍾姓男子各以30萬元、20萬元和5萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
奇葩片／她鑽進街頭置物櫃「抱維尼熊蜷縮熟睡」 被警喚醒畫面曝光！全場傻眼
東京最省住宿法？日本東京新宿鬧區歌舞伎町近日驚見離奇景象——一名女子竟抱著玩偶鑽進「投幣式置物櫃」裡熟睡，宛如把街頭變成旅館。畫面曝光後不僅掀起網友熱議，也引起警方注意，讓許多路人看傻眼，直呼「太誇張」。鏡週刊Mirror Media ・ 57 分鐘前
高溫納災害性天氣 放假有譜
受極端氣候衝擊，高溫天數逐漸增加，立委提案修正《氣象法》將「高溫」納入災害性天氣，各單位可據此擬訂高溫出勤標準，但交通部尚未提出修法草案。交通部3日表示，贊成高溫假的方向，中央氣象署預定本月預告草案，待預告期滿、交通部報請行政院審查、核定，最快明年完成立法。中時新聞網 ・ 3 小時前
星國擬列李光耀故居為古蹟 李顯揚批不尊重盼拆除
（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）新加坡媒體報導，星國政府研擬將建國總理李光耀的歐思禮路38號故居原址列為國家古蹟，因考量具「國家歷史意義」；此舉引來李光耀的幼子李顯揚批評，並稱不尊重李光耀遺願與價值觀。中央社 ・ 4 小時前
國防部副部長應邀於愛沙尼亞演說 談中俄空域侵擾
（中央社記者游堯茹維爾紐斯4日專電）愛沙尼亞國防智庫「國際防禦及安全中心」10月30日舉辦會議，研討愛沙尼亞與台灣對侵犯空域的反應。國防部軍政副部長柏鴻輝受邀擔任專題演講人，分析中俄合作及威脅，吸引各界人士出席與互動。中央社 ・ 33 分鐘前
黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常
「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。自由時報 ・ 45 分鐘前
粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。自由時報 ・ 49 分鐘前
中國開發商在峇里島海灘蓋電梯！當局急喊卡
[NOWnews今日新聞]峇里島融合了印度教和峇里島的傳統信仰，長期以其豐富的文化遺產而聞名，包括複雜的舞蹈、迷人的祭儀和古老的寺廟，是非常受歡迎的觀光勝地。其位在珀尼達島（NusaPenida）的壯...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
快訊／懷恨縱火釀母女雙亡！前房客殺人罪聲押禁見
快訊／懷恨縱火釀母女雙亡！前房客殺人罪聲押禁見EBC東森新聞 ・ 45 分鐘前
追謝侑芯之死！爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安曾和黃明志聯繫卻未獲回應，痛斥「裝死完全不回應，根本心裡有鬼」，深夜再發IG限動，爆料黃明志有15年女友，根本就是「渣中之王」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
媒介少女當傳播妹 「馬夫」賺3萬、挨罰7萬
薛姓男子與友人合組娛樂公司，同時兼任接送傳播妹的「馬夫」工作，竟媒介3名未成年少女當傳播妹，載送她們到嘉義市、雲林縣等各處KTV坐檯，薛男日薪1千元，工作所得約3萬元，嘉義地院日前依犯共同犯意圖營利而容留、媒介、協助使少年坐檯陪酒罪，判處他有期徒刑7月，得易科罰金，以1千元折算1日，挨罰7萬元。自由時報 ・ 21 小時前
是否協防台灣？ 川普：習近平知道犯台後果
美國總統川普十月卅一日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪，他在這段二日播出的訪談中，談到包括上周南韓釜山...聯合新聞網 ・ 1 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
拜3連假所賜！ 中捷綠線10月運量衝破155萬人次 創單月新高
10月適逢中秋、國慶及光復節連假，多場重磅活動在台中市舉行，中捷綠線10月運量衝破155萬人次，創下通車以來全線單月運量最高紀錄，包括北屯總站、市政府站及高鐵台中站等12個車站，同時刷新單月運量最高的歷史紀錄，更顯得台中捷運路網的重要性。中捷公司表示，今年國慶晚會、搖滾台中及台中爵士音樂節等活動相繼自由時報 ・ 37 分鐘前
陸再增42台胞證落地簽口岸 國台辦：促兩岸人員往來
大陸國台辦日前預告，為進一步擴大開放，促進兩岸人員往來和交流合作，將擴大台胞證落地簽口岸。大陸國家移民管理局昨日進一步宣...聯合新聞網 ・ 1 小時前
完整疫調由中央出手彙整！陳柏惟曝台中市府「這件事」沒做到！
論壇中心／綜合報導台中非洲豬瘟爆發已經過了快兩週，台中市政府的掌握程度有限，疫調經常改來改去，完整的疫調今（3）日才由中央農業部公布中央疫調小組調查結果，目前全國僅發現單一案例，且病毒途徑撇除人跟豬，破口恐怕就是在廚餘。立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上批，「台中市府平時工作都沒落實。」民視 ・ 51 分鐘前