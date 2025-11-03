最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了

新奇中心／倪譽瑋報導

英國旅遊部落客到巴基斯坦一家旅館住，雖然費用便宜，但幾乎是睡露天的。（圖／翻攝自IG＠djjsimpson）

近期有旅客拍片分享，自己赴巴基斯坦旅遊，住進一家價格只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，裡面沒有窗戶、冷氣、免費上網，晚上是睡大通鋪，儘管過於樸素，但業者的熱情讓他很是滿意，老闆一定會親自接待每個住客、講述當地歷史，其他同住的人態度也很好；旅客評價，雖然破舊難聞，但這裡帶給他的溫暖贏過其他五星級飯店。

巴基斯坦便宜旅館「一晚7元」 部落客大驚

根據外媒《NEWS18》報導，日前英國旅遊部落客大衛（David Simpson）到巴基斯坦城市白沙瓦（Peshawar）住宿，他選擇一家名為「商隊驛站（Caravanserai）」的旅館，住一晚只要70巴基斯坦盧比，這讓走遍眾多國家的大衛也忍不住驚呼「歡迎來到世界上最便宜的旅館」。

廣告 廣告

大衛拍下旅館中的設備，住宿地點應是屋頂，往外看可以見到市區、其他房子的屋頂、底下的車流，雖然沒有冷氣與Wi-Fi，但有免費茶水。而睡覺則是大通鋪，大家躺在露天的傳統編織床上，盥洗可使用貼在牆壁上的鏡子片，廁所和浴室則是共用，但味道「世界前三難聞」。

旅館可一覽城市美景，業者與同住的人也相當熱情。（圖／翻攝自IG＠djjsimpson）

旅客讚「人情味」大贏五星級飯店 掀兩派議論

整個旅館相當樸素，沒有任何奢華的裝飾、舒適度也不及多數飯店，但業者的「人情味」卻讓大衛很是滿意，旅館以「Caravanserai」絲綢之路命名可見其年代久遠，大衛分享，老闆會親自接待每位客人，講述幾個世紀以來這裡的歷史故事，相當熱情大方，「我住過五星級飯店，但這裡帶給我的溫暖是其他地方都無法比擬的。」

影片在網路上爆紅，有人對大衛的觀點不以為然，「蚊子一來就完美了」、「住宿費連路邊的奶茶都買不到」；也有人點頭認同，「這家店比大多數五星級飯店都更有人情味」、「這提醒我們，善良比奢華更重要」。

更多三立新聞網報導

禁慾恐傷身！醫揭30歲男「每週適當DIY頻率」 過量小心出血

來台騙愛心？俄女斷手「求6萬醫療費」 遭爆從台中乞討到台南

麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍

公園運動被罰！1常見行為恐害「6000元噴掉」 罰單能連開

