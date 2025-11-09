台南香格里拉推萬元旅遊禮包 住宿早餐全包還可分次使用

台南遠東香格里拉「旅遊禮包－美饌假期」內含《尊榮客房平日住宿》兩張。圖／台南遠東香格里拉提供

隨著 ITF 台北國際旅展與 1111 購物節將至，國旅需求增溫。台南遠東香格里拉飯店宣布即日起舉辦「線上旅展」，並加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，整合住宿、早餐與升等券，售價新台幣 1 萬元，且所有優惠券皆可分次使用或與親友共享。

飯店表示，這款「旅遊禮包－美饌假期」原總價逾 4 萬元。內容包含 15 坪尊榮客房平日住宿券 2 張、遠東 Café 自助早餐單人券 4 張，並加贈尊榮家庭房與特選尊榮房升等券各 1 張，以及平日免費提前入住券 2 張。票券可分開使用的特性，讓行程安排更具彈性。

除了新推出的旅遊禮包，此次線上旅展亦提供多款住宿與餐飲優惠，住宿最低 21 折起、餐飲優惠券最低 76 折起。熱賣住宿券部分，包含豪華閣貴賓廊禮遇客房、高樓層限定客房與雅仕套房等；餐飲券則有遠東 Café 自助餐券、醉月樓經典烤鴨饗宴與跨餐廳通用的聯合餐飲抵用券。

台南遠東香格里拉的遠東Café自助式早餐，供應台南擔仔麵等在地小吃，特色料理輪番登場，展現府城美食魅力。圖／台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉線上旅展的住房優惠券將販售至 11 月 25 日止，餐飲優惠券則販售至 11 月 30 日。民眾可透過飯店線上旅展專區選購，相關使用規範詳見券面說明。



