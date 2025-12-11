潮網科技榮獲Google台灣三項年度代理商大獎 展現跨螢投放與國際市場拓展實力

潮網科技董事合夥人張景翔（左二）表示：「榮獲 Google 台灣三項年度代理商大獎，是對團隊多年深耕數位行銷、專注跨螢策略與數據應用的努力最有力的回饋。」

潮網科技在2025 Google台灣年度代理商評選中，一舉囊括三項大獎：年度最佳《國際市場拓展獎》以及兩項最佳突破獎《品牌跨屏策略獎》與《數位銷售領航獎》。董事合夥人張景翔表示：「能獲得這份肯定，是對團隊多年深耕數位行銷、專注跨螢策略與數據應用的努力最有力的回饋。潮網科技持續站在市場趨勢前端，近年更關注TV Tech與影音科技發展，率先獲得YouTube Partner Sales 影音廣告銷售資格；今年9月成立深潮智慧子公司，11月更同步推出Creator Sonar 2.0 YouTube AI新輿情系統；為品牌提供最新科技與數字整合行銷能力。」

跨螢策略與AI數據能力，協助客戶拓展國際市場

榮獲三項大獎，再次證明潮網科技在跨螢投放、數位銷售與海外市場拓展上的領導實力。我們持續以創新的品牌整合行銷策略和精準數據應用，為客戶打造可量化、可視化的成效。潮網科技與客戶緊密合作，依據不同產業需求量身設計行銷方案，持續推動品牌價值最大化，實現行銷成果的真正落地。

此次獲獎案例中，潮網科技與包括智慧安防領導品牌「晶睿通訊」等多家重量級品牌合作，表現亮眼成果。透過跨螢投放策略、精準數據分析及AI驅動的MarTech × AdTech技術整合，有效提升品牌在各國市場與媒體平台中的曝光、能見度與消費者觸達率，創造顯著成效。

背靠科技大廠，聚焦影音輿情與TV Tech最前沿

潮網科技自成立以來，持續關注科技演化，並與各大科技廠商緊密合作，累積內容與數據資產，保持在市場趨勢的前端。近年特別聚焦TV Tech與影音科技，並與數位內容集團泛傳媒（PanMedia）共同取得YouTube Partner Sales影音廣告銷售資格，成為少數可直接串接YouTube官方資源的台灣代理商之一，在影音投放策略、素材應用與成效優化上保持領先。

為進一步深化技術能量，潮網科技於9月成立全資子公司「深潮智慧」，專注影音大數據與輿情監測，協助品牌掌握市場脈動與受眾偏好；11月同步推出Creator Sonar 2.0 YouTube AI新輿情系統，其中「等效收視率」功能可將曝光、停留時間與互動量轉換為跨平台共通衡量標準，使廣告投放成效回歸量化、可比較與可追蹤。

潮網科技積極布局行銷科技與廣告科技，透過AI與數據演算法，讓品牌能更精準觸達受眾、提升投放效益與ROI，逐步形成具市場優勢的技術護城河，與可規模複製的商業模式。潮網科技將持續以「專業、靈活、創新、值得信賴」為核心精神，歡迎聯繫潮網科技：https://www.wavenet.com.tw/ sales@wavenet.com.tw