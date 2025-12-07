為阿信慶生！F3模仿他抓空氣、拉尾音

▲F3為阿信（右2）慶生，還搞笑模仿他抓空氣的華麗手勢跟拉尾音的招牌唱腔，讓本人超尷尬，工作人員都笑翻直呼：「比你團員還難搞」。（圖／IG@binmusic.ig）

[NOWnews今日新聞] 男團F4在踢掉朱孝天後，加入五月天主唱阿信，並於5日宣布發表由周杰倫作曲的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，超強陣容讓外界都非常期待。而昨（6）日是阿信50歲生日，官方IG也PO出一段阿信與F3結束訪談後，驚喜幫他慶生的影片，言承旭、吳建豪、周渝民竟直接模仿他上海演唱會中的抓空氣手勢，還學他招牌尾音唱腔，讓阿信超尷尬，工作人員笑翻直呼：「比你的團員還難搞」。

廣告 廣告

相信音樂官方IG在昨日PO出F3為阿信慶生影片，寫下：「沒想到訪談最後，竟然上演了這麼大的一件事！」只見影片中，F3與阿信接受完訪談後，言承旭先開口：「我剛剛有一件事情忘記了，就是我突然想起來，你知道12月6日是什麼日子嗎？」阿信一臉震驚摀住臉，言承旭接著說：「是一個很重要、很重要的日子」，周渝民問誰生日後，言承旭指向阿信。

▲踢掉朱孝天後，F4變F3，新歌由周杰倫以及五月天阿信操刀。（圖／相信音樂提供）

F3為阿信慶生上演模仿秀 工作人員笑翻：比你團員難搞

然後3人直接站起身包圍阿信，言承旭還喊話：「這是我們F Forever的第一次合唱」，周渝民還提議：「大家都要模仿阿信」，接著3人合唱生日快樂歌，直接比出阿信在上海演唱會中華麗的抓空氣手勢，以及學他習慣拉尾音的招牌唱腔，言承旭還浮誇到整個腰彎下去，阿信配合完後直呼很尷尬，讓工作人員也忍不住笑喊：「比你團員還難搞欸」，阿信坦承：「對啊，我團員已經不給我過生日了」。

F4-1新單曲合作天王周杰倫 阿信曝周董3天生出一首歌

由全新F4-1推出的新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，MV一上架就掀起討論，加上還有周杰倫操刀作曲，最後更加入MV中一起合唱，更加讓粉絲暴動，在訪談中阿信也故意爆料，稱早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫只說：「不錯哦！」沒想到就沒下文。

阿信接著表示，最終該曲直到今年8月才逐漸有譜，當時周杰倫還要阿信先寫詞，阿信說，「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般3天就寫好了」。〈恆星不忘Forever Forever〉已在5日下午17:00全球同步數位上架。

資料來源：相信音樂IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F4動起來了！飛輪海有望合體？吳尊被問大打太極：順其自然

朱孝天當年有多紅？被踢出F4合照、MV全消失 昔喊快統一惹議

阿信50歲生日！F4-1曝光演唱會新站點 12/19上海連唱4天嗨翻粉絲