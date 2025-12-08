「牠的笑治癒了全世界」30萬粉治癒系神犬走了... 飼主淚陪過完最後一夜！網心碎
以療癒「微笑表情」走紅的奶油臘腸犬貝拉（Bella），上週三（3日）因病離世，消息曝光後讓近30萬名粉絲震驚不捨。飼主也在社群上追悼，一字一句寫滿心碎，並感謝粉絲多年來陪著貝拉一起走過的溫暖時光。
「微笑臘腸犬」怎麼走紅？網友視為精神支柱
貝拉因獨特的「招牌微笑」在instagram累積大量粉絲，治癒形象讓牠成為許多人的情緒出口。飼主回憶，貝拉原本是繼姊的愛犬，後來因家庭變動而搬到她家，短時間內便與她建立起強烈的連結，「我去哪牠都跟著我，是我的影子、是我的靈魂狗狗（soul dog）。」
貝拉怎麼過世的？飼主陪伴走完最後一夜
飼主透露，貝拉先前並未表現太多病痛跡象，但狀況在短時間內急轉直下，最終在急診無力回天。她提到，貝拉離世前仍安靜地依靠在她身旁，那一夜成了最難忘也最心痛的告別時刻。
獸醫推測，貝拉可能長期忍著不適，使病情被延誤察覺。飼主坦言即便知道生命有限，仍希望牠能再陪伴久一點。
粉絲留言湧入：貝拉的笑容曾救過許多人
消息公布後，飼主收到大量哀悼訊息。她分享，過去曾有粉絲告訴她，貝拉的笑容讓他們走過低潮、修復關係，甚至有人因為牠而決定領養第一隻狗。飼主說，貝拉帶來的力量遠不只是「可愛」，牠讓陌生人之間也能產生溫度與希望。
面對失去 飼主：每一則留言都讓我不再孤單
飼主表示，自己尚無法一一回覆訊息，但每一則留言都讓她在悲傷裡獲得支持。她向貝拉寫下最後的話：「我們愛你，也會永遠記得你。」如今貝拉已化為小天使，但牠的笑容仍在許多人心中留下深刻痕跡。
