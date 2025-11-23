獨家／銀樓賣「刻LV金飾」遭起訴 喊冤：黃金價值在重量

台北市有銀樓業者，賣出一條刻有LV經典LOGO的金手鐲，遭LV派人蒐證提告，被依商標法起訴。（圖／東森新聞）





台北市有銀樓業者，賣出一條刻有LV經典LOGO的金手鐲，遭LV派人蒐證提告，被依商標法起訴。對此，業者喊冤，她說當時是客人「指定要LV手鐲」，她才會進貨販售，對她而言有價值的是黃金重量，並非刻意販售仿冒精品。不過律師指出，只要商品上有精品品牌的標誌，足以讓消費者誤認，就可能構成侵權。

老字號銀樓內擺滿各種款式的金手鐲，要刻字、印花、鑲鑽都可以，但只要圖樣與精品標誌性符號相同，就千萬不能賣。這次就有業者因此被起訴。遭起訴的銀樓位在延平北路二段。老闆娘還原當時情況：是一名客人指定想買LV手鐲，而手鐲上刻有LV字樣，一旦商品售出，就觸犯了商標法。

全案發生在去年8月。LV在台代理人接獲檢舉後，將這條售價2萬6800元、刻有LV經典花紋的金手鐲送驗，確認圖樣與真品不符，因此提告銀樓違反商標法。業者喊冤強調，並非刻意進貨販售，是客人詢問才會調貨。遭起訴銀樓負責人：「最主要是幫客人買，不是說我們有要賣。如果我們真的有要賣，我們整家店早就好多了。客人問說你們有LV的商品嗎？我就說有啊有啊，然後就這樣賣出了。」

但因為金手鐲上有LV的標誌性符號，仍屬侵權。業者說，她在意的是金子的重量，不會去判斷是否為名牌。遭起訴銀樓負責人：「我們不去鑑定它是不是名牌貨，我們做的是金子。金子的價值在於重量多少，就是多少錢。當然覺得很倒楣啊。」

律師李育昇表示，只要店家陳列或販售的商品上有精品品牌的標誌，就足以誤導消費者誤以為為正品，已經侵害商標權。侵害商標罪可處3年以下有期徒刑，或併科20萬元以下罰金。業者可以選擇與LV集團和解，但和解金恐怕也不小，一條假LV手鍊，最後恐怕得不償失。

