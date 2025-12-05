玉木宏結婚7年低調升格二寶爸！ 演員妻木南晴夏動態曝光

玉木宏（左圖）、木南晴夏今傳來幸福升格一家四口的喜訊。翻攝IG@kinamitopan、翻攝X

日本演員夫妻檔玉木宏、木南晴夏迎來第二胎喜訊，木南晴夏的經紀公司今（5日）幸福報喜，並同步公開她明年的演藝新動態。

經紀公司在聲明中寫道，「本公司旗下演員木南晴夏已平安產下第二胎。如今生活漸趨穩定，因此透過此機會向大家報告喜訊。」經紀公司也強調，「今天並非孩子的生日，基於尊重隱私，關於生日、性別等資訊恕無法公開，敬請見諒。」

除了保護小孩的私生活，木南晴夏也預告了明年的演藝規劃，透露除了將與瑛士、柿澤勇人合組音樂團體表演，還將與室剛合作主演富士新劇《我們律師很棘手》，聲明中也向粉絲喊話，「無論是作為母親，還是身為演員，都請繼續支持木南晴夏。」

日本演員夫妻檔低調煲愛

玉木宏（左）、木南晴夏結婚7年來一直很低調。翻攝微博@新浪娛樂

40歲的木南晴夏，2018年與玉木宏閃婚，兩人2020年8月先迎來第一個孩子，如今宣布升格一家四口，幸福再升級。



