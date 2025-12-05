現象級BL神劇！《荔枝樹下》播放量狂飆破5億 周邊秒收百萬台幣、推濃縮電影版

新加坡BL劇《荔枝樹下熱烈島》「樹下123吻」成名場面，如今要推出電影版節奏更緊湊。GagaOOLala提供

新加坡BL影集《荔枝樹下熱烈島》全網播放量已突破5億大關，相關話題熱度更超過10億，其中抖音單話題播放量突破1.3億，登頂微博超話海外劇集榜第二名，電影版也將於12月8日上映。

《荔枝樹下熱烈島》以盛夏的荔枝島為背景，故事聚焦於內斂的聶小知（胡亦琛飾）對陽光男孩陳立（劉以褐飾）的暗戀。兩人在夏令營經歷了試探、矛盾到相互救贖的過程，深刻探討了同性取向與自我接納的議題。

新人演員胡亦琛與劉以褐憑藉清透自然的表演展現了強烈CP感，片中長達3分鐘的「遊園驚夢」長鏡頭、「奔襲之書被初吻」以及「樹下123吻」等多個經典場景已被粉絲奉為名場面。

《荔枝樹下熱烈島》中聶小知（右，胡亦琛 飾）與陳立（劉以褐 飾）在夏令營經歷了從試探、矛盾到相互救贖的過程。GagaOOLala提供

《荔枝樹下熱烈島》推出的收藏類周邊「拼圖盲盒小卡」上線僅2分鐘，銷售額即達24萬人民幣（約106萬新台幣），周邊銷售總額高出同類劇集50%以上，線下活動同樣熱烈，粉絲見面會更是一票難求。電影版相比影集，節奏更緊湊，將聶小知與陳立的情感濃縮為一場高濃度的爆發，於GagaOOLala 平台上線。



