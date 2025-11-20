男「手綁菜刀」揮舞嗆鄰！ 阿嬤推助行器難逃 嚇到發抖

男「手綁菜刀」怒嗆鄰居，阿嬤推助行器進退兩難。（圖／Threads:dodo___1215）

高雄前鎮區20號下午四點多，一名男子手綁菜刀四處嗆鄰居，其中一名推著助行器的阿嬤進退兩難，遭對方步步逼近，就連男子的媽媽緊跟一旁苦勸，都被他反持菜刀揮舞，嚇得附近住戶報警，幸好一名熱心民眾跳出解圍，逼迫男子放下武器，才結束這場驚魂。

男「手綁菜刀」怒嗆鄰居，阿嬤推助行器進退兩難。（圖／Threads:dodo___1215）

在高雄前鎮區一處社區，一場驚心動魄的持刀事件讓居民們陷入恐懼。20日下午四點多，一名47歲蕭姓男子，手上綁著一把菜刀，在社區內對鄰居不斷叫囂。當時，一位推著助行器的老婦人好意前去關心，卻反而讓自己處於危險之中。蕭男情緒激動，步步逼近老婦人，手中菜刀緊握不放，老婦人雖然盡力後退，但蕭男的怒吼聲始終沒有停止。

蕭男的母親全程在旁苦苦勸阻，但毫無效果，甚至被自己的兒子用菜刀比劃。這恐怖的場景讓附近的鄰居們嚇得發抖。一位鄰居表示，她當時嚇得「狂發抖」。另一位鄰居補充說，蕭男從下午一點多就已經在樓上與母親爭吵，隨後突然跑下來，手上綁著武器。

媽媽一旁苦勸都沒用，男子依然持刀嗆鄰。（圖／Threads:dodo___1215）

危急時刻，一名身穿咖啡色衣服的熱心鄰居挺身而出，他堅定地要求蕭男放下武器。在他的勸說下，蕭男最終放下了菜刀。警方迅速趕到現場，將蕭男戒護送醫。一位目擊的鄰居透露，警察到場後，聽到蕭男自己承認「我不對」。

據鄰居描述，靠近蕭男時能聞到酒味，推測他可能是酒後情緒失控。蕭男過去曾因酒駕被吊扣車牌，此次事件雖然幸運地沒有造成人員傷亡，但蕭男的行為已經構成恐嚇罪及違反社會秩序維護法。

【危險動作，請勿模仿】

