睡不飽增中風、心臟病風險！醫揭研究：每天做1事可抵銷傷害

記者蔣季容／台北報導

睡眠不足會導致心臟問題！腎臟科醫師江守山表示，優質睡眠可以保護心臟，但若是慢性失眠，就會增加心臟病發作、中風等風險。不過研究指出，30分鐘的高強度運動可以顯著抵銷這些負面影響，然而失眠患者仍需要找到改善睡眠運動的方法，像是改善飲食、睡前至少1小時關閉所有電子設備等。

江守山在臉書指出，我們都知道睡個好覺的重要性，但它可能比我們意識到的更重要，甚至可能保護我們免受心臟病的侵害。優質睡眠可以保護心臟，反之亦然，慢性失眠會增加心臟病發作、中風和心房顫動，心律不整等風險。

江守山說明，瑞典烏普薩拉大學的研究人員表示，即使只是幾個晚上睡眠不足，也會增加與心臟病相關的蛋白質含量。他們測試了失眠對16名通常睡眠良好的年輕男性的影響。其中一半繼續保持整夜睡眠，而另一半人則連續3個晚上睡眠中斷，每天只睡4小時。在試驗結束時，失眠組體內與心臟病相關的蛋白質和發炎標記物含量更高。

江守山提到，但好消息是，30分鐘的高強度運動可以顯著抵消這些負面影響。雖然這對連續幾晚失眠來說是個不錯的補救辦法，但它並非長久之計，也無法為身體提供深度睡眠帶來的其他益處。研究結果也強調睡眠的重要性，失眠患者需要找到改善睡眠習慣的方法，例如運動、改善飲食、保持臥室黑暗以及在睡前至少1小時關閉所有電子設備。

