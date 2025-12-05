神級組合！周杰倫阿信聯手F3推新歌《恆星不忘》

相信音樂5日在社群媒體驚喜公開一張流行樂壇「宇宙級」震撼合照：周杰倫、五月天阿信，加上F4三位成員言承旭、吳建豪、周渝民罕見合體，宣布夢幻陣容推出全新單曲《恆星不忘 ✦ Forever Forever》。

相信音樂表示，這首單曲由「周杰倫作曲、五月天阿信作詞」，堪稱神級組合、世紀級聯手，更向樂迷喊話：「回應你的願望，把不可能，變成正在發生的此刻！」

夢幻組合曝光後，周杰倫也在臉書上幽默回應：「是誰聽誰的歌長大？」

粉絲們更是瞬間暴動，紛紛留言：「好誇張！好夢幻！」、「名副其實的天團啊！」還有人形容根本是「周五限定豪華F4版」。音樂界人士也笑說：「這是復仇者聯盟，對青春回憶的復仇！不只能橫掃華語市場，也再度勾起東南亞對《流星花園》與F4的青春回憶殺。」

《恆星不忘 ✦ Forever Forever》目前已開放線上聆聽，相信音樂也預告MV將很快上線，勢必再掀網路討論熱潮。(編輯：楊翎)