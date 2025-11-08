秒速登記普發現金全靠「它」 至金融博覽會體驗再領數位券
〔記者李靚慧／台北報導〕全民普發現金登記入帳已邁入第4天，讓國人拍手叫好的「數十秒」順暢流程，財金資訊公司建置的「數位公共建設金流平台」是大功臣。「2025台北國際金融博覽會」7日至9日在台北世貿一館登場，財金公司今年與刑事警察局及14家銀行及電支機構合作展出，可發放數位券及現金的「數位金流平台」，成為展場一大亮點，民眾至展場「迷你數位市集」完成體驗，即可領取體驗數位券兌換限量禮品。
「數位金流平台」發現金也可發券
財金公司延續「全民普發6000元」的成功經驗，進一步建置「數位公共建設金流平台」，打造更便捷、透明的數位補助與支付環境，今年再度配合政府推出「全民+1 政府相挺」普發 1萬元現金，將「真金白銀」直送國人荷包。此外，「數位金流平台」也支援政府數位券的發放、撥款與清算作業，民眾透過熟悉的銀行 APP 就能完成數位券「登記、領取、使用」，今年已成功支援客委會發放「客家幣」數位券。
為了讓民眾親身感受數位支付的便利與樂趣，特別於展區打造期間限定「迷你數位市集」，邀集特色小農與客家幣名店，民眾完成開通數位券匣(錢包)，即可領取體驗數位券至市集兌換限量禮品。此外，國泰世華銀行、台新銀行及中國信託也響應數位券活動，現場完成 ATM「無卡提款」或「跨行身分核驗」體驗，即可再獲 50 元加碼數位券，可至全台數位券適用店家進行購物折抵。
「TWQR」掃遍國內外「TWQR 乘車碼」全台走透透
財金公司串連「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，聯手合作推展QR Code支付服務，並以「TWQR」作為共同標示，讓民眾不管使用哪一個支付APP，只要掃同一張「TWQR」都可支付，目前全台支援店家數已突破41萬家，更延伸至韓國四大超商、免稅店、咖啡品牌與愛寶樂園等32萬家商店。
「TWQR」除購物支付外，更將「TWQR」支付標準延伸至「TWQR 乘車碼」，讓民眾的手機搖身變車票，使用慣用的金融 APP即可輕碼乘車，目前除了支援高雄捷運、輕軌、台中捷運、新北輕軌、多縣市公車與渡輪，台北捷運也即將在明(115)年1月支援 TWQR乘車碼。
財金公司於展場中，除了設置韓國情境互動區，讓民眾感受「一秒飛韓國」，完成開通 TWQR 跨國交易功能及通過「知識配對遊戲」，即可抽兌換韓系拍貼體驗或韓國人氣零食。現場也設置模擬交通場景，邀請民眾拿出手機，體驗「TWQR 乘車碼」掃碼即通行、輕鬆搭車的樂趣。
