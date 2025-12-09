美國防授權法案納對台軍援 外交部致謝：強化台美安全合作

外交部長林佳龍感謝美國國會跨黨派支持。(資料畫面)

美國國會公布美國聯邦參、眾兩院協商後的2026會計年度《國防授權法案》（NDAA），授權2026年軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元）。對此，外交部長林佳龍昨（8日）感謝美國國會透過立法作為展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。

美國聯邦參、眾兩院先前通過各自版本的2026會計年度《國防授權法案》（NDAA），此版本納入友台條文，授權2026年軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元），協助強化台灣防衛能力與韌性。

外交部林佳龍昨（8日）感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。同時，各界也注意到美國總統川普的「國家安全戰略」特別彰顯台灣位居地緣戰略關鍵位置，強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台海安全，本次公布的法案再次彰顯美國行政與立法部門強化台灣安全的共識。

該法案經兩院表決通過後，將送交川普簽署完成立法。外交部指出，台灣將與美國國會及行政部門維持密切溝通，持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景，共同深化台美夥伴關係。





