蔡依林台北大巨蛋演唱會12萬張票售罄 暫無加場計畫

（中央社記者王心妤台北23日電）歌后蔡依林將在台北大巨蛋舉辦3場演唱會陪歌迷跨年，今天中午12時全面開賣，近94萬人上線搶票，總計12萬張門票完售，不少歌迷沒搶到票，蔡依林經紀公司表示無加開場次計畫。

蔡依林將於12月30、31日及2026年1月1日登上台北大巨蛋，舉辦「JOLIN 蔡依林 PLEASURE」世界巡迴演唱會，親手打造奇幻「人間樂園」和歌迷一起跨年。根據蔡依林經紀公司新聞稿，演唱會門票於今天中午12時開賣，一開賣有近94萬人同時上線搶票，3場共計12萬張門票完售，刷新JOLIN個人紀錄。

有不少沒搶到票的歌迷紛紛許願能再加場，對此蔡依林經紀公司表示，「感謝歌迷的支持，這3場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計畫。」

蔡依林為籌備演唱會，特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，日前她釋出多款彩排照片，有被整排男舞者高舉上演「女王降臨」的震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛。（編輯：張雅淨）1141123