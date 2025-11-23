蔡依林演唱會售票破紀錄 一字馬、跪地狂練「骨盆底肌」

蔡依林一字馬做筆記拉筋。（凌時差提供）

JOLIN蔡依林將於12月30日起，一連三天「攻蛋」登上臺北大巨蛋舉辦「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」演唱會。時隔5年再度開，她親手打造奇幻「人間樂園」讓期待已久的歌迷磨刀霍霍準備搶票。22日會員優先售票，線上一度湧入超過27萬人瘋搶3萬張門票，造成售票網站一度癱瘓。

瘋搶JOLIN門票，23日正式售票一開賣網上同時有近94萬人同時上線搶票，在下午五點售票系統全面清票及重新釋票後，9萬張票也正式完售，一舉刷新JOLIN個人紀錄同時，更讓年底3場演唱會未演先掀巔峰熱度。而有不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場，對此JOLIN經紀公司特別表示：「感謝歌迷的支持，這3場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」

廣告 廣告

蔡依林為演唱會飛美國準備。（凌時差提供）

為了年底3場魔幻大秀，JOLIN特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，近期如火如荼投入演唱會訓練的她日前特別釋出多款彩排照片立即引爆網路話題，當中包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記難得獨家畫面，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛的同時，更提前感受「PLEASURE」巡演倒數氣氛。有趣的是，JOLIN竟化身「舞蹈老師」在線「開功課」，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏。她還貼心喊話 ：「See u soooooon」，替年底3場壓軸巨獻正式點燃預熱氛圍！

更多中時新聞網報導

金馬獎星光閃 李安西島秀俊頒獎

TWICE出道10年 子瑜返鄉今開唱

故宮文化外交 「龍」特展翱翔巴黎