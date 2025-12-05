藍營推助理費除罪化 律師揭後果：顏寬恒無罪、還可「領回不法所得108萬」

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍等28人推動助理費除罪化，引發外界質疑恐成貪污漏洞。律師黃帝穎今（5）日表示，一旦修法通過，現因助理費案被判刑的立委顏寬恒可能「立即改判無罪」，甚至連被認定的不法所得108萬元都可領回，形容此舉等於「讓貪污行為就地合法」。

律師黃帝穎今（5）日表示，一旦修法通過，現因助理費案被判刑的立委顏寬恒可能「立即改判無罪」。（圖／翻攝畫面）

黃帝穎說，修法版本把助理公費視為立委可自由支配的經費，僅需向選民負政治責任，不再受《貪污治罪條例》與刑法規範。等於助理費每月56萬元形同立委「私人金庫」，一年高達680萬元，「只要修法通過，所有助理費爭議一筆勾銷」。他批評，此舉恐讓貪污合理化，社會難以接受。

他指出，顏寬恒目前因助理費案在一、二審均被判7年10月，案件已進入最高法院，但若法律改變，法院將必須改判無罪，並返還所認定的不法所得。他痛批，社會無法忍受這種荒謬修法、顛倒是非。

黃帝穎也回顧2013年立法院修改《會計法》，被質疑是替顏清標除罪的「顏清標條款」，當時社會強烈反彈，甚至迫使時任總統馬英九出面道歉、行政院提覆議。他批評，如今國民黨再推助理費除罪化，等於重演當年的錯誤。

