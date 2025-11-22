藍白聯手闖關！「公投綁大選」亂象恐再現 他批：提案沒人想投怪誰
政治中心／游舒婷報導
藍白立委聯手三讀通過《公民投票法》修正案，公投綁大選正式回歸，邊投票邊開票的亂象恐重演，對此，律師林智群發文置評，直言「自己提的案沒人想投，還怪什麼鳥籠公投？」
林智群律師今（22）日在社群平台發文，針對近期「公投綁大選」一案提出看法，他認為，若公投投票率不高，就是反映出民眾對議題本身缺乏興趣，而非所謂的「鳥籠公投」造成。他質疑，應該檢討自己提案缺乏誘因，而不是把責任推給投票制度或他黨阻撓。
林智群舉例表示「若節目收視率低，怪觀眾不看？不能生，牽拖鄰居？」在先前曾出現「開票與投票同時進行」的爭議情況下，卻仍堅持採取相關主張，這讓林智群感到相當疑惑。
回顧2018年九合一選舉，當時除了縣市首長、議員、里長，民眾還要投10件公投提案，出現選務亂象，甚至開票開到凌晨，後續立法院三讀通過《公投法》修正，將公投日錯開選舉年，後續國民黨再推動「公投綁大選」公投，當時投票未通過，卻在2025年再度透過立法院三讀通過《公民投票法》第23條修正案，讓「公投綁大選」回歸。
