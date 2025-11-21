被唸「要等多久」他抓狂！ 假釋犯當街殺人一審判無期 二審檢察官喊「一定要押」

男子林家宏持摺疊刀殺人，一審基隆地院國民法庭判無期徒刑。侯柏青攝。



因槍砲、傷害等案件入獄5年10月的男子林家宏，去年2月才假釋，詎料6月間他和妻子搭朋友的車子到某處交易毒品，接頭人李男催他「你是好了沒？還要等多久？」林男氣炸，當妻子的面拿刀狠刺李男腹、胸，殺人後火速搭車閃人。一審國民法庭重判無期徒刑，二審今天開庭，法官詢問羈押意見，他冷回「沒有」，檢方則堅決主張，「一審已重判，建議法官一定要羈押。」

調查指出，33歲的林家宏前科累累，他曾傷害案件入獄，2022年8月31日出獄，但他又捲入槍砲、傷害等案，被裁定執行有期徒刑5年10月確定，他在2019年6月13日入監，去（2024）年2月6日獲准假釋出獄，未料仍未悔改。

廣告 廣告

調查指出，林男假釋後僅4個多月，於去（2024）年下午3點多，和妻子搭著陳姓友人租來的車子，到位於彰化縣的法務部矯正署勵志中學探望陳姓友人的妻子，然後驅車北上前往曾姓男子位於基隆市的3樓公寓進行毒品交易。

而林家宏、妻子及陳姓友人當晚8點抵達曾男住處一樓，負責接頭的李姓男子下樓來帶林家宏上樓交易毒品，林男巧遇友人多聊了兩句，李男發現林男遲遲沒上樓，朝他走去，並伸手想要拍林家宏並嘮叨「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」

林家宏察覺李男靠近，竟從右手口袋拿出折疊刀，猛力向李男的腹部、胸部刺兩刀，導致李男右側胸腹部穿刺傷、左側腹部撕裂傷、心包膜積液及右側血胸。林家宏行兇完搭車閃人，李男血流不止，被送往基隆長庚醫院仍不治。

檢方依殺人罪起訴林家宏，全案交由基隆地院國民法庭審理。

一審開庭時，在外逞凶的林家宏認罪，其辯護律師主張，應該是李男突然向林家宏伸手，他才下意識反擊，律師也主張林家宏不是不想和對方和解，但對方開口600萬，他只能拿出4萬元，才會和解破局。檢察官則痛斥他和被害人素不相識卻下重手，手法像極「屠夫」。

一審重判無期徒刑、褫奪公權終身。林家宏上訴二審。

高院今天開延押庭，身形魁武的林家宏拖著沉重的手銬、腳鐐出庭，法官問他說，羈押期限將在12/3屆滿，「你有沒有意見？」林家宏淡淡地說「沒意見」，而律師也表示「沒意見」。而公訴檢察官堅定主張，林家宏涉犯殺人罪，一審判處無期徒刑，為了後續審理即可能執行的刑期，建請法院繼續羈押。法官聽完檢辯意見後，裁定全案候核辦，將交由合議庭評議是否延長羈押。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

畢書盡父驚爆被北檢「通緝2次」！涉開3.6億「假發票」幫逃稅 北院下周傳喚出庭

影射三立記者馬郁雯「性交易」！男到案鬼扯「1500不是錢」 下場出爐

只為一把傘！她衰捲竊盜案纏訟1年半無罪確定 高院怒轟檢警「辦案違反比例原則」