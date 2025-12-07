誇張！女友車禍罵男友技術差當街挨揍 警一查竟冒名頂替還毒駕

〔記者陳建志／台中報導〕台中邱姓男子(31歲)昨晚9點多駕車載江姓女友(31歲)行經大里區國光路，撞上一輛自小客車，沒想到疑因江女抱怨邱男開車技術爛，引發邱男不爽徒手毆打她，造成江女手腳挫傷，熱心民眾見狀協助壓制邱男，沒想到警方獲報到場處理，赫然在邱男包包發現一罐愷他命，調閱路口監視器，又查車兩人車禍後竟在車內調換位置，對邱男進行毒駕快篩呈現陽性，將邱男和江女分別依毒品、偽造文書罪嫌移送法辦。

台中邱姓男子(31歲)，昨晚駕駛自小客車行經大里區國光路、德芳南路口，不慎撞上1輛自小客車，沒想到邱男下車後不是處理車禍，疑因不爽江姓女友(31歲)嫌他開車技術差，當街大打出手，造成江女頭部紅腫及手、腳擦挫傷等傷勢，經119救護現場包紮後無大礙並未送醫。

沒想到警方獲報趕至處理時，卻在邱男隨身包包發現1罐毛重11.55公克的第3級毒品愷他命和毒品殘渣2罐，將2人帶回警局調查。

雖然江女坦承車是她開的，現場民眾也表示車是江女開的，不過警方細心調閱監視器，赫然發現車禍發生後，邱男和江女緊急在車內調換位子，查出肇事時駕駛其實是邱男，江女涉嫌冒名頂替，經同意後對邱男實施唾液毒品快篩，結果呈陽性反應。

警方依違反道路交通管理處罰條例第35條1項2款製單舉發外，並當場移置保管車輛；邱嫌依毒品罪嫌移送法辦，江女也依偽造文書送辦。

