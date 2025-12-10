資安院漏洞獵捕活動匯聚11廠商 助台灣電子產品抓漏

（中央社記者趙敏雅台北10日電）資安院首次辦理漏洞獵捕活動，協助企業發現並修補產品資安漏洞。資安院長林盈達今天表示，這次匯聚研華、華碩、兆勤等11家台廠，針對20組關鍵產品進行實測，協助提升台灣電子產品安全信任度，希望明年能爭取經費建立測試實驗室，執行標準化測試。

國家資通安全研究院今天舉辦記者會，說明資安漏洞獵捕活動自12月1日起至明年1月31日，結合11家廠商與超過150名研究員共同投入，從被動防禦轉向主動檢測，加速產品弱點發掘與修補。

廣告 廣告

數發部資安署長蔡福隆致詞表示，漏洞獵捕活動是台灣產品資安計畫重要一環，未來將持續透過公私協力模式推動產品資安，將這項活動常態化舉辦，讓更多國內廠商參與，從Made in Taiwan邁向Make It Trusted，讓台灣製造代表品質保證，也代表安全可信，成為全球供應鏈中重要價值標誌。

資安院副院長龔化中簡報指出，產品資安已成為全球重視議題，多國陸續制定相關法案。為協助因應國際法規，資安院透過與本土資安研究員合作，為產品資安抓漏，提升國內廠商國際競爭力。

龔化中表示，這次漏洞獵捕活動，匯聚研華科技、亞旭電腦、華碩科技、華芸科技、正文科技、威強電工業電腦、四零四科技、威聯通科技、群暉科技、兆勤科技與勤晁科技等11家台廠，針對網通設備、網路附加儲存裝置（NAS）等20組關鍵產品進行實測。

龔化中說，目前已吸引超過150名本土資安研究員投入，參與廠商投入新台幣720萬元獎金。活動自12月1日開跑，統計截至12月5日，已收到3件初步通報案件，顯示活動初期成效。

龔化中指出，資安院負責搭建平台、制定驗證標準及擔任公正裁判，這次活動採用國際通用的「紅（攻擊）－藍（防守）－紫（裁判）」協作模式，由本土資安研究員挖掘潛在漏洞，企業快速修補發布安全更新，而資安院為「紫隊」角色，負責制定漏洞驗證規則、審查漏洞有效性並進行爭議仲裁。他強調，希望建立「研究員挖、企業修、第三方驗證」正向循環。

林盈達表示，為鼓勵頂尖好手並接軌國際，獎金發放將依循國際通用的漏洞風險分級標準，針對高風險情境，如竊取機密資料或奪取系統控制權設有加碼獎金。經資安院驗證有效的漏洞，將協助廠商提交常見漏洞與暴露（CVE）申請。

林盈達強調，希望明年能爭取經費建立測試實驗室，執行標準化測試；未來在標準制定上，也將參考歐盟、美國等國際規範，協助台灣廠商加速與國際接軌。（編輯：林家嫻）1141210