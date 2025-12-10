《超級冰冰Show》女星表演爆流血意外！全程唱跳竟無知覺 歌后激讚：用生命演出

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》日前再度邀請金曲歌后張秀卿擔任大牌秀嘉賓，同集更請到「嘻哈祖師爺」劉福助一同助陣演出，二人開場就帶來拿手歌曲震撼全場，並搭配飲酒歡歌主題聯手合唱經典〈猜酒拳〉，一邊演唱一邊划拳的畫面看得令人會心一笑。

劉福助、張秀卿擔任節目大牌秀嘉賓

談到喝酒話題，主持人白冰冰透露以前都跟隨劉福助的腳步「蹭吃蹭喝」，並和方駿、陳美鳳、向娃等人聚在一塊，笑說原來大家的酒量是被他練起來的。而值得一提的是，全場對於劉福助寶刀未老的歌聲都讚嘆不已，高齡85歲的他演唱仍中氣十足，陽帆還特地模仿他唱歌時的神氣模樣，結果表演得太浮誇被張秀卿虧像是喝酒醉，搞笑行為逗樂眾人。

白冰冰回憶飲酒往事

歌手們輪番登台演唱飲酒之歌，節目唱跳擔當蔡亞露演唱〈好膽你就來〉嗨翻全場，演出前更賣關子表示會使出絕招驚艷大家，果然一出場就大秀舞技，帶來力與美的solo舞蹈，讓全場歡聲雷動。然而她演出過猛造成大腿受傷，甚至到演出結束才驚覺已經流血，賣力表演的精神讓眾人相當敬佩，白冰冰也趕緊上前關心她的傷勢，而張秀卿看到蔡亞露的拼勁也決定將 MVP 頒給她，大讚她簡直奉獻自己的生命演出了。

蔡亞露演出過程不知大腿受傷流血

