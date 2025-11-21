金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看

第62屆金馬影展主視覺以「最好的時光」為主題，由台灣知名塗鴉藝術家 REACH 操刀，並邀請金馬影后舒淇親筆題字、金馬影帝張震提供攝影作品，共同打造跨界創作。金馬執委會提供

第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，今年頒獎嘉賓眾星雲集，除了有日本金像獎影帝西島秀俊、旅日巨星翁倩玉來台頒獎；電影《孤味》中的三姊妹也將再度合體，為國民阿嬤陳淑芳獻獎，以及電影《女朋友。男朋友》中鳳小岳、張孝全CP再現，都是頒獎典禮節目亮點。

觀眾可透過電視與網路平台收看完整轉播。在台灣地區，觀眾可以鎖定台視的電視直播，網路方面則由MyVideo提供獨家直播服務，LINE TODAY也將共同進行轉播。

至於海外地區的觀眾，除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro），其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，共同見證獎項的誕生。

頒獎典禮星光大道將於17:30開始，今年紅毯主持人為連續16年主持金馬紅毯的楊千霈，搭配第三度擔綱主持的徐鈞浩、以及曾任金馬60遞獎大使的彭千祐。彭千祐初登紅毯主持，坦言「興奮大於緊張」，

亮點1：典禮「無主持」新模式 王淨獻聲貫穿三時光軸

頒獎典禮19:00正式登場。本屆典禮採「無主持人」形式，由《當男人戀愛時》導演殷振豪擔任創意總監，以侯孝賢經典作品《最好的時光》為靈感,結合表演、影片與頒獎橋段,串起電影人熱血的「現在」、「過去」與「未來」。所有入圍者名單將由兩度提名金馬影后的新生代女演員王淨獻聲唸讀，營造不同以往的典禮氛圍。

亮點2：金曲獎頂級歌單開唱 頑童、戴佩妮、告五人輪番炸場

表演節目共分四段，包括開場由頑童MJ116熱鬧沸騰的開場表演，展現電影人拍片當下的滿腔熱血；李竺芯將以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷，展現他們勇敢一路走向充滿無限可能的未來。

原創電影歌曲則有5座金曲獎得主的馬來西亞創作才女戴佩妮，首次為電影打造主題曲便以《地母》入圍金馬，她將現場演唱〈布秧〉，空靈吟唱土地與生命的動人韻律。

金曲獎人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，以搖滾能量與爆發情感，勾勒笑中帶淚的青春樂章。演唱俱佳的9m88也將獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉，藉由慵懶磁性的聲線，訴說時代蒼涼與亂世深情。

亮點3：頒獎嘉賓CP大合體 《孤味》姊妹情誼與銀幕母女傳承

頒獎嘉賓部份，《美國女孩》母女檔林嘉欣、方郁婷、林品彤一同頒獎，另一組母女檔，則是《孤味》三姊妹謝盈萱、徐若瑄與孫可芳一同為媽媽陳淑芳獻上終身成就獎。

此外，《陽光女子合唱團》組合由曾於1972年以《真假千金》獲金馬最佳女主角的翁倩玉，搭檔陳意涵頒獎。《最親愛的陌生人》組合西島秀俊與桂綸鎂、《女朋友。男朋友》鳳小岳、張孝全CP都將擔任頒獎人。

《最親愛的陌生人》西島秀俊將搭檔桂綸鎂擔任頒獎嘉賓。劉耀勻攝

同是金馬獎男配角得主也都主持過頒獎典禮的林柏宏、劉冠廷，將以金馬學長學弟之姿，聯袂登台。以及國際名導李安、去年影后得主鍾雪瑩也將擔任頒獎人。

亮點4：頂尖幕後團隊集結 梁碩麟、徐漢強、陳玉勳共創榮耀

除了幕前藝人，今年金馬盛宴亦邀集多位金馬得主傾力貢獻所長。《緝魂》《鬼才之道》兩座金馬獎最佳美術設計得主梁碩麟擔任舞台美術顧問，《默視錄》金馬獎最佳原創電影音樂福多瑪譜寫入圍片頭音樂，並攜手《灼人秘密》金馬獎最佳音效周震精心混音製作。

典禮也邀來《返校》、《鬼才之道》金馬獎最佳新導演徐漢強首度操刀入圍影片集錦。以《大濛》入圍今年金馬獎的陳玉勳導演，將透過幽默溫暖的夥伴視角，呈現「年度台灣傑出電影工作者」燈光師鍾瓊婷對電影不懈的熱愛與專業貢獻。

《孤味》導演許承傑也爲本屆「終身成就獎」得主金馬影后陳淑芳製作致敬影片，以真摯影像回顧她在影壇的深厚歷程與卓越成就。



