金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，今年頒獎嘉賓眾星雲集，除了有日本金像獎影帝西島秀俊、旅日巨星翁倩玉來台頒獎；電影《孤味》中的三姊妹也將再度合體，為國民阿嬤陳淑芳獻獎，以及電影《女朋友。男朋友》中鳳小岳、張孝全CP再現，都是頒獎典禮節目亮點。
觀眾可透過電視與網路平台收看完整轉播。在台灣地區，觀眾可以鎖定台視的電視直播，網路方面則由MyVideo提供獨家直播服務，LINE TODAY也將共同進行轉播。
至於海外地區的觀眾，除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro），其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，共同見證獎項的誕生。
頒獎典禮星光大道將於17:30開始，今年紅毯主持人為連續16年主持金馬紅毯的楊千霈，搭配第三度擔綱主持的徐鈞浩、以及曾任金馬60遞獎大使的彭千祐。彭千祐初登紅毯主持，坦言「興奮大於緊張」，
亮點1：典禮「無主持」新模式 王淨獻聲貫穿三時光軸
頒獎典禮19:00正式登場。本屆典禮採「無主持人」形式，由《當男人戀愛時》導演殷振豪擔任創意總監，以侯孝賢經典作品《最好的時光》為靈感,結合表演、影片與頒獎橋段,串起電影人熱血的「現在」、「過去」與「未來」。所有入圍者名單將由兩度提名金馬影后的新生代女演員王淨獻聲唸讀，營造不同以往的典禮氛圍。
亮點2：金曲獎頂級歌單開唱 頑童、戴佩妮、告五人輪番炸場
表演節目共分四段，包括開場由頑童MJ116熱鬧沸騰的開場表演，展現電影人拍片當下的滿腔熱血；李竺芯將以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典永恆的回憶，並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希攜手同台，唱出電影人的愛與痴迷，展現他們勇敢一路走向充滿無限可能的未來。
原創電影歌曲則有5座金曲獎得主的馬來西亞創作才女戴佩妮，首次為電影打造主題曲便以《地母》入圍金馬，她將現場演唱〈布秧〉，空靈吟唱土地與生命的動人韻律。
金曲獎人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，以搖滾能量與爆發情感，勾勒笑中帶淚的青春樂章。演唱俱佳的9m88也將獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉，藉由慵懶磁性的聲線，訴說時代蒼涼與亂世深情。
亮點3：頒獎嘉賓CP大合體 《孤味》姊妹情誼與銀幕母女傳承
頒獎嘉賓部份，《美國女孩》母女檔林嘉欣、方郁婷、林品彤一同頒獎，另一組母女檔，則是《孤味》三姊妹謝盈萱、徐若瑄與孫可芳一同為媽媽陳淑芳獻上終身成就獎。
此外，《陽光女子合唱團》組合由曾於1972年以《真假千金》獲金馬最佳女主角的翁倩玉，搭檔陳意涵頒獎。《最親愛的陌生人》組合西島秀俊與桂綸鎂、《女朋友。男朋友》鳳小岳、張孝全CP都將擔任頒獎人。
同是金馬獎男配角得主也都主持過頒獎典禮的林柏宏、劉冠廷，將以金馬學長學弟之姿，聯袂登台。以及國際名導李安、去年影后得主鍾雪瑩也將擔任頒獎人。
亮點4：頂尖幕後團隊集結 梁碩麟、徐漢強、陳玉勳共創榮耀
除了幕前藝人，今年金馬盛宴亦邀集多位金馬得主傾力貢獻所長。《緝魂》《鬼才之道》兩座金馬獎最佳美術設計得主梁碩麟擔任舞台美術顧問，《默視錄》金馬獎最佳原創電影音樂福多瑪譜寫入圍片頭音樂，並攜手《灼人秘密》金馬獎最佳音效周震精心混音製作。
典禮也邀來《返校》、《鬼才之道》金馬獎最佳新導演徐漢強首度操刀入圍影片集錦。以《大濛》入圍今年金馬獎的陳玉勳導演，將透過幽默溫暖的夥伴視角，呈現「年度台灣傑出電影工作者」燈光師鍾瓊婷對電影不懈的熱愛與專業貢獻。
《孤味》導演許承傑也爲本屆「終身成就獎」得主金馬影后陳淑芳製作致敬影片，以真摯影像回顧她在影壇的深厚歷程與卓越成就。
更多鏡報報導
金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 入圍亮點、轉播時間、平台一次看
金馬62／范冰冰壓軸來金馬？張吉安曝「有驚喜」 陳玉勳、曹仕翰掀南北之戰
金馬62／黃秋生被黃鐙輝當神拜傻眼「香爐在哪」 藍葦華場邊認親被攔胡
其他人也在看
金馬62／黃秋生被準男配當偶像笑虧「要上香了」 黃鐙輝吐苦水曝岳母第一反應
【緯來新聞網】第62屆金馬頒獎典禮將於22日登場，今（21日）入圍影人齊聚金馬午宴，男配角入圍者除了緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62》星光紅毯直播！楊千霈攜雙帥蹦火花 范冰冰有望亮相
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22日）晚台北流行音樂中心舉辦，活動預計7點準時開始。而在星光大道紅毯部分，已於下午17時30分登場。此屆由三金御用紅毯主持人楊千霈，搭檔兩位帥氣男星徐鈞浩、彭千祐攜手主持，期待帶來不一樣的火花。另外，包含蔡淑臻、劉若英、楊貴媚、鳳小岳、桂綸鎂、翁倩玉、李安、西島秀俊等多位大咖名人都會亮相，尤其入圍今年影后的大陸女星范冰冰有望現身，令影迷們十分期待。《中時新聞網》也帶大家一起看星光大道的直播最新現況。中時新聞網 ・ 12 小時前
傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／超時也要說完！陳淑芳金馬淚崩：希望能一輩子演下去
86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，從影至今已經68年，寬廣的戲路與積極敬業的態度，是不少影人的榜樣與啟蒙，今年剛在第60屆金鐘獎獲頒特別貢獻獎的她，如今又在第62屆金馬獎獲得「終身成就獎」，可見她對影劇圈的台視新聞網 ・ 8 小時前
金馬62／陳淑芳獲金馬終身成就獎落淚致謝：走了68年 從沒覺得累
第62屆金馬獎頒發終身成就獎給資深影后陳淑芳。從19歲踏入攝影棚至今超過一甲子，橫跨68年的演藝生命讓她在台上數度哽咽，感謝金馬給予這座「珍貴又崇高」的肯定。 從曾經一起合演過《孤味》電影中三位女兒謝盈萱、徐若瑄、孫可芳手中接下第62屆金馬獎終身成就獎，陳淑芳一開口便紅著眼眶、忍不顧哽咽落淚說，她心中滿滿都是感激，感謝金馬62給她這麼珍貴、這麼高的終身成就獎，心裡真的滿滿的感激和感謝。 她回憶自己從影以來演過上百部電影，許多片名甚至都忘記了。她提到拍戲最辛苦的時刻，有時為了達到最佳呈現，必須一場戲重拍十幾二十遍，拍到凌晨甚至天亮仍不停歇。 有時候角色感情太慎重了，一哭哭得不停，導演喊卡，收工也是一直走著走著跟著哭到家裡，躺在床上哭哭就睡著了，但她從不覺得累了，因為從事影視是她的志趣。 她也向所有曾合作過的導演、製片、攝影、編劇及劇組夥伴致謝，因為有大家專業、任性與真情，成就了她，她今天才能夠站在這裡。 陳淑芳也感謝一路以來支持她的人，不管是把她當媽媽，還是阿嬤般的疼愛與支持，讓她能堅持走到今天。 她接著說出最想分享的生命座右銘：「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡的顧忌。」她也再次中央廣播電台 ・ 8 小時前
金馬62／ 《地母》范冰冰首度封后 陳玉勳《大濛》奪最佳劇情片 【完整名單】
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心登場，以《地母》重回華語影壇的范冰冰首度封后；張震則靠《幸福之路》二度奪得影帝。而入圍11項的《大濛》最終拿下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等4項等大獎，堪稱本屆最大贏家。公視新聞網 ・ 12 小時前
金馬62》《大濛》率先開胡獲觀眾票選最佳影片 《核》拿下費比西獎
第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍午宴提前揭曉會外賽「國際影評人費比西獎」、「金馬觀眾票選最佳影片獎」得主，分別是旅美新加坡陳思攸執導《核》與今年入圍11項的大贏家《大濛》。中時新聞網 ・ 1 天前
肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包
肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包照護線上 ・ 21 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 20 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 19 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前