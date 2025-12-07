鍾肇政文學獎頒獎典禮 長篇小說首獎得主透露99%真實記錄

生活中心／陳孟暄 李奇 賴國彬 桃園報導



由桃園市政府文化局主辦的「鍾肇政文學獎」徵文比賽活動，12月7日舉行頒獎典禮，活動邁入第11屆，分為六大組別，湧入2000多件的投稿，最終選出21位獲獎者，由桃園市長張善政頒發獎項，更邀請評審親臨現場，分享評選重點，希望透過文學獎，鼓勵新生代作家投入寫作。

優美的吉他聲搭配歌手溫暖嗓音，為桃園市政府舉辦的鍾肇政文學獎頒獎典禮揭開序幕，活動邁入第11屆，投稿作品突破去年，今年湧入2109件，來自世界各地的徵件作品，經過初審和決審激烈競爭，最中選出21位得獎者。



桃園市長 張善政：「徵件的作品，突破了去年1800件，顯示說我們鍾肇政文學獎，已經超越了一個在地的文學，作品都非常優秀，希望他們在這個創作路上，能夠繼續的再接再厲，在文學創作上面，能夠真的看到他們在國際上面的成就」。

頒獎典禮正式開始前，評審團代表在台上分享評選重點，不論報名什麼組，題材、人物與情節鋪陳，都成了評選關鍵。

評審 李瑞騰：「我們都不知道到底是誰的作品，所以支持自己認為好的作品，然後討論非常激烈，題材他有沒有背後比較大的歷史的縱深，然後那個人物，他的輾轉波折，情節跌宕起伏，怎麼樣去感人」。

獎項包括長篇小說、短篇小說、新詩、童話、散文以及報導文學獎，其中長篇小說組首獎得主，作品取材是根據媽媽的親身經歷，以及聽家人口述故事，99%的真實記錄，透過文字描繪出豐富情感，更透漏自己歷經過書中最後一段。

長篇小說組首獎 范芪蓁：「算是比較接近我的，就是最後的那個大學生，我覺得好的作品就是必需要根據事實，還有就是說，真心寫出來的，然後不是說虛構的就可以去比擬的」。

用真心寫故事，感動讀者，也以文學力量，持續鼓勵年輕世代投入創作，替台灣文壇注入更多新篇章。





