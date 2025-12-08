門票一張破千！竊案醜聞還沒散 羅浮宮又漏水損壞數百件埃及館藏

編譯張渝萍／綜合報導

羅浮宮問題百出！先前才在光天化日下被竊賊闖入竊盜，現在又因漏水問題，損壞埃及文物部門數百件館藏，讓外界對羅浮宮的基礎設施感到憂心。

羅浮宮因漏水問題，損壞埃及文物部門數百件館藏（圖／翻攝自X平台 @EuroWatcherEUW）

法新社7日報導，巴黎羅浮宮博物館副館長史丹巴克（Francis Steinbock）7日表示，11月26日發現的漏水事故，造成埃及文物部門數百件館藏受損。史丹巴克指出，大致影響「300至400件作品」，主要是「埃及學期刊」以及研究人員使用的「科學文獻」。

廣告 廣告

史丹巴克還試圖滅火，稱受損物品年代可追溯至19世紀末至20世紀初，雖然「非常有用」，但「絕非獨一無二」，「沒有任何文化遺產級的文物受到影響。目前為止，我們在這些館藏中並沒有任何不可修復或永久性的損失。」

史丹巴克表示，這些作品將「被烘乾、送至裝訂師處修復，之後就能放回書架」。

羅浮宮竊案正在偵辦中，檢方表示竊賊並非專業盜賊集團，而是來自貧困街區的小賊。（示意圖／PIXABAY）

然而，這起漏水事件就發生在10月的驚天竊案後。當時4名嫌犯在大白天闖入這座世界上參觀人數最多的藝術博物館，短短7分鐘內偷走價值約1.02億美元（約31.7億元）的珠寶後逃逸。該事件引發了對博物館老化基礎設施的討論。

羅浮宮表示，將針對11月的漏水進行內部調查。館方指出，漏水是供暖與通風系統中一個閥門意外被打開所引起，導致水滲入存放書籍的莫利安（Mollien）廳的天花板。

館方稱，這個「完全過時」的系統已關閉數月，預計2026年9月起更換。

羅浮宮2024年共接待870萬名訪客，其中69%為海外遊客。11月下旬，羅浮宮才宣布將提高大多數非歐盟訪客的票價，這意味著美國、英國、中國等國旅客將需支付32歐元（約1160元台幣）才能入場。

博物館表示，調漲45%票價預估每年可增加最多2300萬美元（7.1億台幣）收入，以用於改善結構。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普政府遮掩真相？民主黨人籲公開殺倖存者影像

莫斯科傳聲筒？俄讚川普新國安戰略：與我觀點一致

逆轉再逆轉！宏國票還沒開完、選民耐心已失 這次川普挺的領先近2萬票

濫用抗生素！智利鮭魚產業用不良手段快速擴張 助長抗藥性細菌威脅物種

