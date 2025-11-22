2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。
美國環境工作組織（Environmental Working Group，EWG）公布《2025年農產品農藥購物指南》，更新「12種最骯髒蔬果」（Dirty Dozen），超過90%的樣本被檢測出含潛在有害農藥殘留，其中部分作物甚至被檢測出超過50種不同的農藥。
2025年「12種最骯髒蔬果」菠菜居冠
在2025年的這份黑名單中，向來被營養專家推崇的菠菜位居榜首，依重量計算，它的農藥殘留量高於所有受檢農產品；其次是蟬連多年「最骯髒蔬果」冠軍、美國人平均每年每人吃掉約8磅的草莓，今年被擠下居次；而十字花科向來被視為超級食物的羽衣甘藍則排名第3髒，EWG指出，超過一半的羽衣甘藍樣本受到可能致癌的農藥污染。
2025年「12種最骯髒蔬果」
菠菜
草莓
羽衣甘藍（連同芥菜）
葡萄
桃子
櫻桃
油桃
梨
蘋果
黑莓
藍莓
馬鈴薯
藍莓、馬鈴薯重返黑名單 黑莓新加入
EWG官網指出，藍莓在睽違多年後，自2024年起連續2年進入「12種最骯髒蔬果」排名第11位。EWG指，藍莓上一次接受檢測是在2013年和2014年，當時的農藥污染程度較低，2025年一份藍莓樣本可能含有多達17種不同的農藥殘留，2014年只有13種；而美國人現在吃的藍莓數量是21世紀初的3倍。
此外，黑莓是新加入黑名單中的水果，而馬鈴薯則是因為使用了一種叫做氯苯胺靈（chlorpropham）的植物生長調節劑，在缺席「最髒蔬果」數年後，最近幾年後又重回黑名單；EWG說明，這種化學物質目前在歐盟已被禁用，但在美國仍被使用。
根據美國官方數據 提供消費者蔬果選購指南
根據CNN報導，EWG科學副總裁特姆金（Alexis Temkin）表示，該組織自2004年起每年都會發布蔬果殘留農藥名單，供消費者作為參考，這份年度報告是根據當年美國農業部（USDA）和食品藥品管理局（FDA）的最新測試數據製作出來的排行清單，目的是在為消費者提供決策工具。
2025年15種最乾淨蔬果 鳳梨居冠
除了「12種最骯髒蔬果」，EWG也創建了一份年度「15種最乾淨蔬果」（Clean Fifteen）清單，列出了農藥殘留量最低的傳統農產品。其中，鳳梨是經過測試的污染最少的農產品。
2025年「15種最乾淨蔬果」
鳳梨
甜玉米（新鮮及冷凍）
酪梨
木瓜
洋蔥
甜豌豆（冷凍）
蘆筍
甘藍（高麗菜）
西瓜
花椰菜
香蕉
芒果
胡蘿蔔
蘑菇
奇異果
清洗蔬果防農藥殘留 「流動的水」是關鍵
如何清洗蔬果避免吃進農藥？營養師程涵宇表示，想要減少農藥殘留，關鍵在於透過流動的水，透過「邊沖邊浸泡」的水漂清洗法，除了能清洗蔬菜上的泥沙，也可沖掉殘留的農藥。
不過，程涵宇說明，不同的蔬菜種類也有不同的清洗方式，葉菜類可以先切除根部，再每片撕開清洗。另外，以菠菜來說，料理之前快速汆燙，除可去除殘留農藥，也能降低其中所含的草酸。
