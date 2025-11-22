健康2.0

2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名

2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。

 

美國環境工作組織（Environmental Working Group，EWG）公布《2025年農產品農藥購物指南》，更新「12種最骯髒蔬果」（Dirty Dozen），超過90%的樣本被檢測出含潛在有害農藥殘留，其中部分作物甚至被檢測出超過50種不同的農藥。

2025年「12種最骯髒蔬果」菠菜居冠

在2025年的這份黑名單中，向來被營養專家推崇的菠菜位居榜首，依重量計算，它的農藥殘留量高於所有受檢農產品；其次是蟬連多年「最骯髒蔬果」冠軍、美國人平均每年每人吃掉約8磅的草莓，今年被擠下居次；而十字花科向來被視為超級食物的羽衣甘藍則排名第3髒，EWG指出，超過一半的羽衣甘藍樣本受到可能致癌的農藥污染。

 

2025年「12種最骯髒蔬果」

  1. 菠菜

  2. 草莓

  3. 羽衣甘藍（連同芥菜）

  4. 葡萄

  5. 桃子

  6. 櫻桃

  7. 油桃

  9. 蘋果

  10. 黑莓

  11. 藍莓

  12. 馬鈴薯

藍莓、馬鈴薯重返黑名單 黑莓新加入

EWG官網指出，藍莓在睽違多年後，自2024年起連續2年進入「12種最骯髒蔬果」排名第11位。EWG指，藍莓上一次接受檢測是在2013年和2014年，當時的農藥污染程度較低，2025年一份藍莓樣本可能含有多達17種不同的農藥殘留，2014年只有13種；而美國人現在吃的藍莓數量是21世紀初的3倍。

 

此外，黑莓是新加入黑名單中的水果，而馬鈴薯則是因為使用了一種叫做氯苯胺靈（chlorpropham）的植物生長調節劑，在缺席「最髒蔬果」數年後，最近幾年後又重回黑名單；EWG說明，這種化學物質目前在歐盟已被禁用，但在美國仍被使用。

根據美國官方數據 提供消費者蔬果選購指南

根據CNN報導，EWG科學副總裁特姆金（Alexis Temkin）表示，該組織自2004年起每年都會發布蔬果殘留農藥名單，供消費者作為參考，這份年度報告是根據當年美國農業部（USDA）和食品藥品管理局（FDA）的最新測試數據製作出來的排行清單，目的是在為消費者提供決策工具。

 

2025年15種最乾淨蔬果 鳳梨居冠

除了「12種最骯髒蔬果」，EWG也創建了一份年度「15種最乾淨蔬果」（Clean Fifteen）清單，列出了農藥殘留量最低的傳統農產品。其中，鳳梨是經過測試的污染最少的農產品。

 

2025年「15種最乾淨蔬果」

  1. 鳳梨

  2. 甜玉米（新鮮及冷凍）

  3. 酪梨

  4. 木瓜

  5. 洋蔥

  6. 甜豌豆（冷凍）

  7. 蘆筍

  8. 甘藍（高麗菜）

  9. 西瓜

  10. 花椰菜

  11. 香蕉

  12. 芒果

  13. 胡蘿蔔

  14. 蘑菇

  15. 奇異果

清洗蔬果防農藥殘留 「流動的水」是關鍵

如何清洗蔬果避免吃進農藥？營養師程涵宇表示，想要減少農藥殘留，關鍵在於透過流動的水，透過「邊沖邊浸泡」的水漂清洗法，除了能清洗蔬菜上的泥沙，也可沖掉殘留的農藥。

 

不過，程涵宇說明，不同的蔬菜種類也有不同的清洗方式，葉菜類可以先切除根部，再每片撕開清洗。另外，以菠菜來說，料理之前快速汆燙，除可去除殘留農藥，也能降低其中所含的草酸。

