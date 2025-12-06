AAA典禮／得獎者在廁所！他台下搭車飛奔還揮手 成員笑虧：人到底在哪

娛樂中心／綜合報導

韓國男團 Stray Kids人氣超高。（圖／STARNEWS提供）

韓國男團 Stray Kids（SKZ）創作小分隊 3RACHA 今（6）日在《AAA 2025》拿下 Best Producer（最佳製作人）。沒想到典禮上又重演經典「上廁所差點錯過領獎」場面，讓粉絲全笑翻。

HAN在獲獎前準備去廁所，差點來不及回到座位，還搭著車子飛奔上台。（圖／讀者提供）

頒獎典禮於高雄國家體育場舉行，由李俊昊與張員瑛主持。3RACHA 成員方燦、彰彬、HAN 在獲獎前都曾一度準備去廁所，差點來不及回到座位。舞台上剛被叫名時，成員Han還在奔跑回來的路上，接著更搭著現場的小車飛奔上台，一度站起立微笑揮手，場面相當好笑，方燦一上台就自嘲：「這種時候真的要用跑的，我們到底人在哪啊？」引爆現場笑聲。

方燦也感謝粉絲支持，表示 3RACHA 一直負責團內音樂製作，「能被大家喜愛真的很有力量，我們會繼續為 STAY 做出更好的音樂。」彰彬則補充：「再等我們一下就會完成（作品）了，我們會以更有資格的製作呈現 Stray Kids 的音樂。」HAN 最後氣喘吁吁衝上台致詞：「好像前兩年也發生過一樣的事…真的很抱歉，也謝謝給我們這麼好的獎。」

而被問到參加這麼多次 AAA，SKZ 對典禮印象最深刻的是什麼時，成員韓知城（HAN）也笑說：「就是去廁所的時候被叫到要領獎。」台下其他 SKZ 成員立刻在座位上比「倒讚」吐槽，暗示 3RACHA 三人「又差點害大家空台」，逗樂全場粉絲。

