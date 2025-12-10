AI時代落實數位治理 工程會與中興工程顧問公司簽2資訊系統合作協議

工程會今（10）日與中興工程顧問公司簽約，接受中興顧問公司無償授權的推廣版專案管理資訊系統（PMIS），與營建管理資訊系統（CMIS）。工程會提供



行政院工程會今（10）日與中興工程顧問公司簽訂合作協議，接受中興顧問公司無償授權的推廣版專案管理資訊系統（PMIS），與營建管理資訊系統（CMIS），以資料交換標準、雲端系統及數位工具應用為核心，推動公共工程數位治理。

雙方並在今天舉辦「公共工程數位賦能論壇」，邀集產官學界專家共同探討工程數位轉型的未來發展，展現政府推動數位化的決心與行動力。

據介紹，專案管理資訊系統（PMIS）可用於監造工程進度與品質管理；營建管理資訊系統（CMIS）則可提供承攬廠商施工檢查，具有品質控制功能。

工程會主委陳金德表示，全球工程規模與複雜度不斷提升、專業人力相對不足等挑戰，「數位化」與「永續發展」的雙軸轉型已成為公共工程轉型的關鍵驅動力。為呼應政府「國家希望工程」藍圖，工程會114年度施政計畫明確將「全生命週期管理電子化」列為核心目標之一，並透過本次合作啟動三大行動。

第1，建立全國資料交換標準：統一工程資料交換標準，讓不同系統、不同機關可互通數位資料，減少重複送件與資料轉換時間。

第2，強化公共工程雲端系統：將品管與施工紀錄全面雲端化，建立未來可導入AI自動檢核資料庫，降低人為錯誤並提升作業效率。

第3，厚植大數據應用能量：整合工程各階段資料，協助政府即時監控工程進度與品質，並提供政策規劃的數據支撐。

陳金德指出，資料交換標準將作為跨機關資料串接的基礎，提升資訊的即時性與準確性；雲端資料庫未來也可導入AI與自動查核工具，降低人為錯誤並提升作業效率；大數據應用則將整合施工階段資料，優化政策規劃與工程監督，落實行政院智慧國家方案中「數位治理」的願景。

陳金德也說明，數位化推動將取代現行以紙本文件為主的自主檢查、抽查等人工流程，不僅提升全國約4萬件在建工程行政效率，更是落實減碳目標的重要工具。

陳金德表示，透過無紙化、電子化作業，能有效減少紙張使用與文件運輸所造成的碳排放；未來，也可透過平台即時蒐集各項施工階段碳排放數據，建立工程階段碳盤查數位基礎。

另外，工程會也推動《政府採購法》修正，共計修正52條條文，現在作業程序為草案預告階段，未來將可進一步提升採購效率、完善停權制度、保障廠商權益、強化公平競爭及精進作業流程。

中興顧問董事長陳伸賢表示，本次捐贈的推廣版系統PMIS以及CMIS，具備三級品管品質查驗與施工自主檢查等功能，並支援網頁雲端操作與模組化擴充。中興工程除提供完整程式碼、操作手冊與安裝說明外，也將協助政府與營建產業建立跨部門數位應用機制。

值得一提的是，今天簽約儀式，雙方也是透過系統中數位查驗的電子簽名功能，即時完成簽署與時間留存，以無紙化方式完成無償授權契約簽訂。

