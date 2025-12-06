Andy越南浪漫行程全紀錄！手捧花束與新女友親密互動 甜度破表引熱議

記者林宜君／台北報導

Andy最新影片曝光浪漫互動，女主角身分引關注。（圖／翻攝自Andy老師YT）

YouTuber Andy最新影片曝光浪漫互動，女主角身分引關注，與先前風波形成強烈反差，網友熱議：「這次是真約會還是拍攝橋段？」，Andy近期再次成為話題焦點，他與家寧因財務與情感糾紛，今年三月曾對簿公堂，如今兩人已不再同框。今（6）日，Andy發布新影片，前往越南進行「一日女友」體驗，找來當地地陪「Ning」擔任約會對象。影片中，Ning親手幫Andy扣安全帽、撐傘，互動自然又親密。兩人還乘坐小船遊河，Andy手捧花束逗趣表示：「妳不會以為我求婚吧！」讓場面既浪漫又幽默。

廣告 廣告

在影片過程中，Andy與Ning走訪越南知名地標、體驗當地民俗風情，兩人談笑風生，互動宛如真正情侶。（圖／翻攝自Andy老師YT）

在影片過程中，Andy與Ning走訪越南知名地標、體驗當地民俗風情，兩人談笑風生，互動宛如真正情侶。觀眾注意到，Ning的細心與貼心舉動讓Andy多次笑出聲，也讓畫面充滿溫馨氣息。此外，網友發現Ning與家寧有一個巧合，都是熱愛旅遊且擅長與人互動，這讓不少粉絲揣測影片橋段的真實性，但更多人認為，這只是Andy精心策劃的節目拍攝內容，用輕鬆互動吸引觀眾。影片上線後，網友留言熱烈，有人笑稱：「這比真的約會還甜！」也有人打趣：「花束都準備好了，是不是暗示求婚？」Andy的創意安排與Ning的貼心互動，成功引發網友討論，也讓這次越南之旅話題滿滿。

更多三立新聞網報導

COCONA自爆出櫃！已完成胸部切除手術 自揭非二元性別身份刷爆全網

迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？

王相軍屍體疑成標本擺798？冒險王死亡之謎再翻案 關鍵畫面全曝光

網瘋傳陳都靈直播假皮穿幫！明顯扯皮感 網直轟「這絕對不是她本人」

