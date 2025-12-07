「F.F.O」鈞嘉跨界面臨震撼教育 遭集體謾罵逼出眼淚

「F.F.O」加藤琉士、彥旭、鈞嘉、小新、至琦（後排左起）、勝銘（前排左起）、俊希舉辦「Hey，backpack Fanmeeting」。FU Entertainment Ｘ DJB提供



男團「F.F.O」昨（12╱6）在出道1周年的前夕舉辦「Hey，backpack Fanmeeting」，回顧這段期間的改變與成長，跨足戲劇的鈞嘉與彥旭最有深刻感觸，鈞嘉坦言學會赤裸面對情緒，最難忘的是哭戲的挑戰，「導演為了讓我入戲，串通工作人員一起『罵』我，用比較強烈的方式把我推進情緒，最後也順利拍出那場最難的戲」。成為他的震撼教育。

彥旭也因戲劇而有所突破，他形容拍戲前必須讓自己安靜、沉澱，與團體舞台的能量完全不同，「偶像是把光散發出去，但演戲卻是需要把自己抽離」。笑說雖然和團員待在一起時反而更幼稚，但在拍戲時卻感受到全新的成長。

廣告 廣告

「F.F.O」以〈腦袋漂流記〉為見面會揭開序幕，更首次唱跳〈你那麼可愛〉，主題舞台以「唱跳組」、「舞蹈組」與「創作組」3大組別輪番登場。談起見面會前1晚的心情，加藤表示：「昨天吃完晚飯後就開始緊張，一直到早上6點才睡著。」至琦分享從前1天早上起床後就一直覺得緊繃，直呼心情像在準備重要考試；小新則自稱完全不緊張，未料卻被其他成員虧：「你剛剛講話嘴巴明明就在抖。」

團員也感受到1年的變化遠超出想像，15歲的至琦從171長到174公分，笑說自己「真的還在長大」；勝銘在舞蹈上持續精進，今年累積完成10支舞蹈作品；加藤自認變得更放得開，也更懂得表達；團內「健忘王」小新比以前更有條理、不再常忘記東西；俊希則更能掌握個人風格，知道如何展現自己喜歡與擅長的部分，同時也開始投入創作。

最後在安可曲〈水行拳〉中劃下句點，這首作品對「F.F.O」別具意義，最初是在《原子少年2》中與學長「AcQUA源少年」合作的特別舞台，原始編制僅由勝銘、小新、至琦演出，本次見面會則升級為7人版本，不僅重新錄音，也花了2周重新排練舞蹈，只為將這份驚喜再次獻給「backpack」。

更多太報報導

64歲黃日華宣布「退出娛樂圈」 出道40年：回不去巔峰狀態

許效舜當台語表演班客座講師 台下哭成一團

陳曉離婚10個月找到「戀愛導師」 突認：想法過時了