AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看

2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認各平台播出時間）。

頒獎典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，兩人以優雅的雙人舞開場。最後的大賞由演員IU、歌手Stray Kids拿下，Stray Kids同時拿下年度專輯獎；此外，IVE獲年度歌曲、ATEEZ獲年度舞台、RIIZE獲年度表演、LE SSERAFIM獲年度 Music Icon獎項。

表演舞台相當豐富，包括壓軸演出的Stray Kids，帶來新歌與經典歌曲的MONSTA X，連唱4首歌、還邀請佐藤健、朴寶劍一起熱舞的IVE，以及ATEEZ、RIIZE、LE SSERAFIM、KISS OF LIFE、YENA等精彩表演。演員部分有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司共襄盛舉。

22則更新 精選頭條 22 分鐘前 AAA得獎名單即時更新 【大賞】年度演員： IU 【大賞】年度歌手： Stray Kids 【大賞】年度歌曲： IVE《REBEL HEART》 【大賞】年度專輯： Stray Kids《KARMA》 【大賞】年度男演員： 朴寶劍、李俊昊 【大賞】年度女演員： 文素利、潤娥 【大賞】年度舞台： ATEEZ 【大賞】年度 Music Icon： LE SSERAFIM 【大賞】年度表演： RIIZE Legendary Solo： IU、GD Legendary Group ：BLACKPINK、BTS 防彈少年團 Legendary Couple： 朴寶劍、金裕貞 Legendary Actor： 嚴志媛、李浚赫 Best Producer： BUMZU Best Creator： Starship Best Musician：

【Solo部門】YENA、ASH ISLAND、CHANMINA

【Group部門】KISS OF LIFE、MEOVV、TWS History of AAA： MONSTA X Trend of K-POP： 張員瑛、Stray Kids Felix Best Actor： 車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚 人氣獎： 李俊昊、金惠奫、林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU Symbol of AAA： 張員瑛 Best Choice： idle 葉舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源、李伊庚 新人獎： 朴允浩、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS、AHOF、NEXZ、KickFlip Asia Celebrity： 張員瑛、朴寶劍 Hot Trend： IU Fabulous獎： 李俊昊、IU Scene Stealer： 崔代勳 Best Producer： Stray Kids 方燦、徐彰彬、韓知城 Best Voice Performance： 《獵魔女團》 Best Band： QWER Asia Star： 林俊傑、林潤娥、佐藤健 Best Couple： 朴寶劍、IU Best Performance獎： KiiiKiii、CORTIS Best K-POP Record獎： IVE、Stray Kids、ATEEZ Best Artist： MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT、李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健 Best OST： Kpop 獵魔女團《Golden》 Best Music Video： MEOVV《HANDS UP》 Best Emotive： 姜有皙、RIIZE 潛力獎： xikers Best Icon： 秋泳愚、CRAVITY New Wave獎： ATEEZ潤浩、ALLDAY PROJECT

21 分鐘前 更新 Stray Kids壓軸演出 2025年AAA頒獎典禮完美收官 壓軸演出由Stray Kids畫下完美句點。所有藝人集體上台和四面的粉絲近距離打招呼。

49 分鐘前 更新 IU、Stray Kids奪大賞 煙火齊放場面壯觀 典禮最後的大獎由IU拿下，就在她走向舞台時，現場突然放盛大煙火，讓觀眾驚喜不已。 IU拿下最後的大獎。（圖／讀者提供）

1 小時前 更新 文素利、潤娥奪年度女演員獎 潤娥流利中文謝粉絲 潤娥和文素利一同拿下大賞「年度女演員獎」。文素利除了感謝觀眾支持，難掩歡喜的心情，讚嘆今天來頒獎典禮看到很多精彩的表演，非常幸福。潤娥在獲獎感言時，則是以一口流利的中文謝謝粉絲，「希望以後也繼續關注我，支持我。」 文素利、潤娥一同拿下大賞「年度女演員獎」。（圖／讀者提供）

1 小時前 更新 IU、GD奪Legendary Solo獎 GD現身大螢幕 Legendary Solo 獎項由IU、GD拿下，雖說GD無法親自到場領獎，但透過影片表達對大家的感謝；Legendary Group 則由BLACKPINK、BTS 防彈少年團拿下。 GD拿下Legendary Solo獎，透過影片表達對大家的感謝。（圖／讀者提供）

1 小時前 更新 IVE連唱4首歌！佐藤健、朴寶劍嗨到起立熱舞 IVE一連帶來四首演出《XOXZ》、《ATTITUDE》、《Beats》、《REBEL HEART》，表演途中Rei跑到藝人席，邀請佐藤健與朴寶劍一起跳舞，兩位男神超配合起身熱舞，畫面超可愛。 IVE表演時佐藤健與朴寶劍嗨到起身跟著熱舞。（圖／讀者提供）

2 小時前 更新 典禮花絮：潤娥、金裕貞、葉舒華、IU、朴寶劍、林俊傑受訪 AAA頒獎典禮第一部結束後，約莫休息20分鐘，典禮第二部開始，陸續訪問潤娥、金裕貞、葉舒華、林俊傑、IU、朴寶劍等人。 第二部分第一組表演的LE SSERAFIM，接連帶來歌曲《ASH》、《HOT》炒熱氣氛。 葉舒華、林俊傑接受訪問。（圖／讀者提供） 獲得最佳CP獎的IU、朴寶劍。（圖／讀者提供） 金裕貞、潤娥兩大女神受訪超優雅。（圖／讀者提供） LE SSERAFIM接連帶來歌曲《ASH》、《HOT》炒熱氣氛。（圖／讀者提供）

3 小時前 更新 Best Choice：idle 葉舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源、李伊庚 idle 葉舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源、李伊庚拿下Best Choice獎。 葉舒華拿下Best Choice獎。（圖／讀者提供）

4 小時前 更新 典禮花絮：惠利、金裕貞撒嬌 朴寶劍看熱鬧狂拍 在典禮中途串場環節，以TWS歌曲《OVERDRIVE》進行了「Random撒嬌大賽」，由惠利作為開頭。有趣的是，演員李浚赫撒嬌時顯得有些難為情，看著螢幕笑得正開心的金裕貞，也被點到現場撒嬌，一旁朴寶劍則是拿著手機忙著拍下這段可愛的畫面。 惠利、金裕貞在典禮串場時被拱撒嬌，朴寶劍拿手機狂拍。（圖／讀者提供） 惠利、金裕貞在典禮串場時被拱撒嬌，朴寶劍拿手機狂拍。（圖／讀者提供）

4 小時前 更新 Best Producer：Stray Kids「3RACHA」方燦、徐彰彬、韓知城 Stray Kids成員方燦、徐彰彬、韓知城拿下「Best Producer」。獲獎時，韓知城正好離席不在位置上，好在最後一刻終於搭乘車子趕到，發表得獎感言時，他笑說：「上次好像也有這種狀況，真是不好意思。」成員鉉辰等人，則開玩笑的在台下比出倒讚手勢。 Stray Kids成員方燦、徐彰彬、韓知城拿下「Best Producer」獎。（圖／讀者提供）

5 小時前 更新 Asia Star：林俊傑、林潤娥、佐藤健 林俊傑、潤娥、佐藤健拿下「Asia Star」。佐藤健今年新戲《和我老公結婚吧》是翻拍自經典同名韓劇，此次也是他第一次參與韓國頒獎典禮。 林俊傑、潤娥、佐藤健拿下「Asia Star」獎。（圖／讀者提供） 林俊傑、潤娥、佐藤健拿下「Asia Star」獎。（圖／讀者提供）

5 小時前 更新 Best Artist獎：Stray Kids、IVE Best Artist 由 Stray Kids、IVE拿下。IVE張員瑛在感言最後，用甜嗓說道；「謝謝你們～」並比出愛心手勢，掀起現場觀眾一陣熱烈尖叫。 IVE獲Best Artist獎。（圖／讀者提供）

5 小時前 更新 Best Performance獎：KiiiKiii、CORTIS Best Performance 由KiiiKiii、CORTIS拿下，曾在台灣唸書的趙雨凡，也用中文傳達感謝：「能拿到這個獎非常榮幸，謝謝大家。」

5 小時前 更新 林俊傑演唱《背對背擁抱》 WOODZ驚喜登場！ 林俊傑演唱《背對背擁抱》時，韓國歌手WOODZ（曹承衍）突然驚喜登場，用極標準的中文一同合唱。 事實上，WOODZ過去曾簽約中國大陸經紀公司樂華娛樂，並以團體UNIQ活動，王一博也是成員之一。 林俊傑和WOODZ同台合唱。（圖／讀者提供）

5 小時前 更新 Best Artist獎：林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM 林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM拿下「Best Artist獎」。林俊傑表示，「沒想到也有我的份，謝謝AAA。謝謝我所有的粉絲、工作團隊、請期待我的演出。」有趣的是，在獲得獎項上台後，LE SSERAFIM忘記拿獎盃，在意識到大家都已經拿獎座了，金采源不好意思地趕緊衝上前。

5 小時前 更新 Best K-POP Record獎：IVE、Stray Kids、ATEEZ IVE、Stray Kids、ATEEZ獲得「Best K-POP Record獎」Stray Kids去年底才在同一場地高雄世運，舉辦世界巡回演唱會他們也親切地問候現場粉絲，「我們好久沒有來高雄了！」

5 小時前 更新 表演舞台：CORTIS《GO！》 典禮表演由新人組合CORTIS帶來《GO！》炒熱全場氣氛！ CORTIS表演歌曲《GO！》。（圖／讀者提供）

6 小時前 更新 主持人李俊昊、張員瑛雙人舞開場 AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）6日在高雄世運（高雄國家體育場）登場。紅毯於下午兩點展開，藝人們搭乘花車繞場。主持人李俊昊、張員瑛以雙人舞作為開場，搭配上灑落的花瓣，像極童話故事。

2025 AAA頒獎典禮主持人李俊昊、張員瑛以雙人舞蹈開場。（圖／讀者提供）

6 小時前 更新 主持人李俊昊、張員瑛登紅毯 2025年AAA頒獎典禮今（12/6）在高雄世運主場館登場，主持人李俊昊、張員瑛。（圖/ 讀者提供）

6 小時前 更新 AAA紅毯星光雲集！IU、朴寶劍、舒華、惠利亮麗登台 韓劇男神朴寶劍身穿白色西裝搭配黑色長褲帥氣登場，超級寵粉的他對著四面八方的粉絲瘋狂飯撒，甚至還走到紅毯邊邊和觀眾打招呼，讓現場尖叫聲不斷。

朴寶劍登上2025年AAA頒獎典禮紅毯。（圖/ 讀者提供） 女團i-dle成員舒華將擔任明天 ACON 2025的主持人，她以一身純白平口長禮服亮相，露出性感美肩，整個人白到發光。

舒華登上2025年AAA頒獎典禮紅毯。（圖/ 讀者提供） IU壓軸登上紅毯，一襲黑白相間禮服仙氣飄飄，乘坐高爾夫球車前往紅毯現場時，輕盈髮絲飄逸，現場尖叫聲不斷，美翻全場。 IU登上2025年AAA頒獎典禮紅毯。（圖/ 讀者提供） 顯示更多更新