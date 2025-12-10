HowZ甘願成小王！不顧正宮就在旁…「躲廁所偷情」慾望全現形

記者徐珮華／台北報導

HowZ將推出第二張創作專輯，新歌〈Mr. Wang〉講述第三者故事，歌詞直白唱著「我甘願當小王」、「我只想霸佔妳身體」，並大膽放入偷情畫面，闡述偷情男女如何填滿彼此的寂寞，勾勒專注在當下的激情。聊起創作靈感，他坦言常聽到身邊朋友困在挑戰道德底線的感情糾葛裡，認為無論什麼性別，都有機會在情慾與道德的拔河中拉扯。

HowZ推出新歌〈Mr. Wang〉，認為「現代的第三者不見得是最無辜的那一個」。（圖／皓室創意Light House提供）

HowZ自認非道德魔人，不會對朋友的行為指指點點，「感情的事永遠只會是當事人的事，與我們這些旁觀者無關。當然我會就朋友的立場去提供意見，但無論對方做什麼決定，都與我們無關。」若有朋友在被刻意隱瞞下，意外成為「老王」，他認為發現當下就應該即時處理衝突，在適當的時刻結束三角戀，最重要的是在錯誤中學習。

HowZ在MV中與女主角躲進廁所偷情，令他臉紅心跳。（圖／皓室創意Light House提供）

〈Mr. Wang〉MV延續首發單曲〈凌晨五點鐘〉的劇情，HowZ在酒吧遇到一見鐘情的女生，另一半帥氣現身，兩人眼神仍有意無意交纏。最後在他的想像裡，兩人在廁所天雷勾動地火、一發不可收拾，他也意外成為「老王」；正宮男主角則在酒吧，全然無知吃著美食。

聊起拍攝時印象最深刻的事，他透露主要還是與女主角親熱片段，因為先前沒有這樣的經驗，也與現實生活中狀況不一樣，要在鏡頭前好看的同時保持專業，真的是一件不容易的事情。

連續兩首單曲視覺都與花有關，〈凌晨五點鐘〉用曇花代表一夜情，〈Mr. Wang〉則使用夜來香，他解釋：「夜來香的花語是『危險的浪漫』，跟老王的概念不謀而合。在夜裡發生的故事，就像是在夜晚飄香的夜來香一樣。」

