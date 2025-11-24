繼Google稍早宣布Pixel 10系列機種將能透過原生的Quick Share功能，直接與iPhone透過AirDrop進行檔案交換之後，Qualcomm隨後也發文表態，稱自己「迫不及待想看到大家在Snapdragon裝置上啟用該功能」，顯然意味新版Quick Share支援以AirDrop互傳檔案的功能將不限於Pixel機種使用，未來將開放給更多搭載Snapdragon處理器的Android裝置使用。

不僅侷限Pixel機種支援，Qualcomm暗示Snapdragon裝置也將能與iPhone以AirDrop互傳檔案

非Tensor處理器獨佔功能，以軟體層面實現跨生態互傳

Qualcomm的表態，證實了一個關鍵技術細節：這項打破Android與iOS「隔閡」的功能，並非基於Google自研處理器Tensor的獨佔硬體功能。

廣告 廣告

換句話說，這項功能是基於軟體層面的協議實作突破。只要Android系統端的Quick Share進行更新，理論上各家品牌的Android手機都有機會實現與蘋果裝置之間無縫檔案傳輸，這對長期被「綠泡泡」與檔案傳輸隔閡困擾的雙棲用戶而言，將是巨大的好消息。

Can't wait for people to use this once enabled on Snapdragon in the near future. https://t.co/IUvT23p5pq— Snapdragon (@Snapdragon) November 21, 2025

三星Galaxy S26系列可能成首發支援的非Pixel品牌機種

至於哪些廠商將率先跟進此功能？雖然目前尚未有具體名單，但外界普遍推測，預計於明年初登場的Android陣營新機——三星Galaxy S26系列可能性極大。作為Android 市場偌大市佔比例的三星，若能首發支援此功能，預期將能加速此功能應用普及化。

蘋果保持沈默，默許或反制成焦點

值得玩味的是，面對Google與Android陣營單方面「打通」AirDrop協定的各類作法，例如OPPO、vivo先前便接連在手機內搭載可與iPhone等裝置連動功能，甚至加入可直接連接Apple Watch的設計，甚至也有不少第三方App透過連線方式實現Android、Windows裝置與蘋果裝置之間互傳檔案功能，但蘋果方面至今並未對此類作法做出回應。

而蘋果方面選擇默許這種提升使用者便利性的跨平台互通？或是計畫籌備系統更新，準備施加限制或修改協定來「修補」這道牆？抑或是因應歐盟日前要求必須開放其市場生態，因此選擇讓其他業者透過軟體方式實現AirDrop跨裝置互傳效果？這場生態系之間的攻防戰，相信將是接下來科技圈最關注的焦點。

更多Mashdigi.com報導：

桃園機場攜手Nokia升級通訊基礎設施，導入IP/MPLS解決方案強化資安與營運韌性

Valve高層透露Steam Machine定價策略：不走主機補貼路線、價格與現行PC市場行情看齊

DJI傳投資「智能派」進軍3D列印市場，硬體大戰硝煙再起