不只濱崎步受害！宮崎駿在中國展覽延期 主辦公告：不久的將來再相見

原本預計在中國廣東省廣州市盛大登場的「吉卜力工作室與宮崎駿導演作品主題展」也確定延期。（左圖甲上娛樂提供）

近期日中關係因「台灣有事」發言而持續緊繃，連帶影響到文化交流活動。繼日本天后濱崎步在上海和澳門的演唱會取消後，原本預計在中國廣東省廣州市盛大登場的「吉卜力工作室與宮崎駿導演作品主題展」也確定延期。

綜合日媒報導，主辦單位於本月8日透過官方社群平台公告了這項消息，展覽原規劃從今年12月25日一路展出到2026年10月。

雖然官方並未說明延期的具體原因，但外界普遍認為，是受到日本首相高市早苗先前在國會提及「台灣有事」時的相關答辯，導致兩國關係惡化，從而衝擊到日本相關的文化活動。

吉卜力工作室和宮崎駿導演的作品在中國擁有極高人氣，去年的上海展覽更是人潮絡繹不絕。這次展覽被臨時喊停，也讓中國粉絲感到相當惋惜。

針對外界的疑問，主辦單位在公告中僅留下一句簡短的期盼，表達他們由衷地希望，能在不久的將來與各位再次相見。

除了吉卜力展覽以外，近期還有好幾起與日本內容相關的活動在中國被取消或中斷，其中包括濱崎步演唱會取消、動漫歌手在舞台上突然被要求離場等等事件，在在顯示出當前中國對於日本文化內容的管制，也就是俗稱的「限日令」，有持續收緊趨勢。

