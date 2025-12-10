中共捐錢給宮廟想滲透台灣！沈伯洋曝「廟方擲筊完」拒絕：神明不同意

政治中心／黃韻璇報導

中共對我國的統戰手段層出不窮，並持續想方設法，對台灣各界進行滲透，甚至吸收國人協力發展組織，或取得政府機敏資訊。其中藉由「宮廟」滲透台灣也是中共一直以來想發展的手段之一，民進黨立委沈伯洋近日到東吳大學演講，就分享中共曾經想用台灣的宮廟介選，錢都付了，但最後因為擲筊後神明不同意而失敗。

民進黨立委沈伯洋9日到東吳大學演講，探討中共「新型資訊戰」手法，演講中他提到「台灣的宮廟一天到晚被中國滲透」，沈伯洋指出，過去他在幫陸委會做研究時，發現「當一個宗教，整個宗教只聽一個人的，那個宗教超容易被滲透，因為他只要打通那個關節，全部的人都會被影響」。

廣告 廣告

中共捐錢給台灣宮廟想滲透台灣，宮廟擲筊問神明，神明不同意。（示意圖／資料照）

然而沈伯洋指出，台灣的宮廟正好相反，直言「台灣的宮廟超民主，民主到爆，所以就不容易被影響」，他分享自己在研究報告中寫過一個例子，當時中國透過台商捐了很多錢給台灣宮廟，捐了錢之後，某次競選過程中國希望宮廟辦「神明出巡」，想安排出巡時跟候選人撞在一起，營造神明都支持那個候選人，因為對岸知道這個對台灣人可能有用。

沈伯洋透露，中共方面提出這個要求，詢問是不是可以這樣做，廟方聽完後表示，「嗯⋯是可以，但是我們神明出巡要擲筊，而且擲筊不能黑箱，信徒信眾要大家在那邊一起擲筊，如果擲筊出來沒有，那就是不行」，結果一擲筊，神明表示「不想出來」，讓中共方面傻眼直言，「我們已經交涉這麼久了，結果你連這個事情都做不到」。沈伯洋笑稱，「但如果敢違反這樣的事情，等於在違反台灣的信仰，在地的人會不會生氣不爽？」

陸委會提醒民眾勿入「紅色陷阱」。（圖／翻攝自陸委會粉專）

事實上，今年6月陸委會就曾透露，國家安全局露中共對台灣滲透的5種新樣態，嚴重威脅國家安全與社會安定，提到中共以威脅利誘、描繪前景等方式，對我現、退役軍人、政府機關人員、台商、宮廟負責人、甚至一般民眾進行招募，藉以滲透台灣。陸委會提醒，每個人都可能成為中共滲透利用的鎖定目標，一旦踏入紅色陷阱，一時的利益與誘惑，換來的可能是中共的清算與遺棄。政府將持續強化蒐研違法情資，提供司法機關依法偵處，以確保國家安全及維護民主法治體制。

更多三立新聞網報導

藍強推助理費除罪！綠預告2招反制：傅崐萁意圖詐騙讓陳玉珍做「車手」

最新民調／決戰台北市長！民進黨可能人選對戰蔣萬安 結果出爐了

高下立判！沈伯洋9日赴東吳大學演講不禁直播 「這一點」還輾壓黃國昌

帶女兒散步遭突襲！沈伯洋嘆「不該波及家人」：台灣有多少共產協力者？

