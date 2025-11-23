以色列稱擊斃哈瑪斯後勤指揮官 加薩緊張仍持續

以色列軍方今天(23日)宣布，他們在加薩擊斃了巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)一名後勤指揮官。自從以色列與哈瑪斯的停火協議10月10日生效以來，雙方持續互控對方違反協議，以色列昨天的空襲更導致21人喪命、數十人受傷，是停火以來傷亡最慘重的一次。

根據以色列軍方的貼文，被擊斃的指揮官名為哈迪迪(Alaa Al-Hadidi)，負責指揮哈瑪斯的補給部門。他在加薩走廊22日的一場襲擊中被以軍殺死。

哈瑪斯方面尚未就此事發表聲明。

以色列22日以哈瑪斯戰士闖入部隊陣地為由，對加薩發動空襲。以國總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示，有5名哈瑪斯高階成員在該行動中被擊殺。據加薩衛生當局指出，至少20名巴勒斯坦人在空襲中喪命。