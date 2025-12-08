兒涉霸凌 賴瑞隆最新表態：持續在政治路全力以赴

針對家人被指涉入校園霸凌案後會不會參選到底？綠委賴瑞隆8日上午受訪表示，這段時間以孩子事情為優先，但犯錯就是改進，未來持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。（中時資料照，姚志平攝）

有意爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的立委賴瑞隆，其家人近日被指涉入校園霸凌案件，賴昨（7日）釋出與對方家長見面致歉的畫面，並已取得諒解。被問到是否會繼續參選到底？賴瑞隆8日回應，犯錯就是檢討改進，未來會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。

賴瑞隆8日於立院受訪，被問到會不會繼續參選到底？賴瑞隆表示，這段時間以孩子事情為優先，畢竟所有政治人物都會遇到挫折、困難，甚至是有些家裡狀況，而犯了錯也要面對，這也是政治工作及人生的一環。

賴瑞隆提及，「對我來說，有任何犯了錯就是改進，有做不好就是檢討，未來我一樣會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。」而在此過程中，也會持續將做不好的事情持續改進，讓自己能做得更好，未來也會朝這個方向做。

賴瑞隆說，現在重要的是讓孩子們儘速安定下來，現在被牽連的孩子愈來愈多，作為孩子家長及主要一份子，有責任和所有家長、學校讓班級環境穩定下來，讓孩子們不要因此事導致學習環境受影響，進而產生壓力等，這樣對孩子都不好。

賴瑞隆強調，「競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，對我來說，現在這是我最主要工作。」

媒體追問，會不會懷疑有特定人士或派系在操作？賴瑞隆稱，不會用任何政治角度看待孩子的事情，還是回到自己作為一個父親的角色，做得不足、不夠的部分，才是他要思考的，「外面很多風聲或傳言，這對我來說都不重要。」因為自己關注的是孩子心理狀況有無受影響。

