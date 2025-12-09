全球活動度上升！疾管署估本週流感疫情將升溫 台灣再增21例重症、15例死亡

疾管署說明流感疫情。（疾管署提供）

疾管署今（9）日表示，依據監測資料顯示，流感上週再增21例重症、15例死亡。疾管署提醒，全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），提醒民眾盡快接種疫苗，防範疾病威脅。

流感再增21例重症、15例死亡！

依據疾管署監測資料顯示，第49週類流感門急診就診計85,213人次，較前一週下降；另近7日新增21例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、2例A未分型）及15例死亡（3例H1N1、12例H3N2）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。這次流感季累計370例重症病例（108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型）及66例死亡（22例H1N1、43例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者(占83%)為多，92%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升！ 疾管署估台灣疫情會在本週升溫

疾管署指出，全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），中國疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國處高點，近1週呈下降或略降趨勢，東南亞部分國家（如泰國、越南等）自9月中後便進入活躍期，流感病例增多；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第49週新冠門急診就診計1,102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。不過，疾管署副署長林明誠指出，流感疫情預估會在本週開始升溫。

疾管署表示，今年10月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占61%）及具慢性病史者（占80%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署指出，新冠病毒傳播風險並未停歇，國內也仍持續新增新冠併發重症及死亡病例，尤其對65歲以上長者及具慢性病者易受疾病感染而引發重症甚至死亡，且先前接種的疫苗保護力會隨時間遞減而不足抵抗疾病侵襲，為保護自身及家人健康，自今年10月1日開打後還尚未接種新冠疫苗的公費對象儘快前往接種，12歲以上的公費對象可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿6個月以上至11歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。

呼籲民眾，近期氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

