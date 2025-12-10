前數發部長：台積電須防資安攻擊 供應鏈成駭客目標

（中央社記者潘姿羽台北10日電）台灣半導體產業實力堅強，加上台積電獨步全球的先進製程技術，半導體產業有了「矽盾」之稱。不過地緣政治風險升溫之際，如何維繫半導體產業優勢成為關鍵，前數發部部長黃彥男提醒，對外界而言，破壞台灣護國神山的方法是資安攻擊。

中研院經濟所今天舉行「2025總體經濟計量模型研討會」，主題為「地緣政治與晶片戰略」。與會專家探討台積電已經「大到不能倒」，應正視其可能面對的風險與挑戰，預作準備。

前數發部部長、中央研究院資通安全專題中心執行長黃彥男認為，雖然軍事手段可能被用來破壞台積電，但從資安角度入侵或許是更有效的手段。

黃彥男直言，台積電主要面臨兩大類攻擊者的鎖定，一是國家級駭客組織，這類團體通常與中國有關，例如APT41，他們積極針對台灣半導體產業，意圖竊取晶片設計與製造的商業機密。

另一類則是勒索軟體犯罪集團，這類團體受金錢利益驅動，專門鎖定供應鏈進行攻擊，因為他們深知一旦停工，代價極其高昂。黃彥男認為，如果真的被勒索團體攻入，台積電或許不得不付錢。

黃彥男表示，乘著AI浪潮，台積電影響力更為放大，如果台積電倒了，台灣會有國安議題；但檢視台積電可能面臨的挑戰，水、電問題是基本，尤其AI讓電力需求更為殷切，電力確實可能有問題，但最重要議題是網路安全與數位攻擊，雖然台積電防護嚴密，許多方面仍有弱點，包含老舊機台作業系統、供應鏈資安破口、封閉網路的人為疏失等。

黃彥男也以2023年、2025年台積電供應商遭勒索軟體及駭客攻擊的案例，指出「半導體供應鏈已成為駭客組織的目標」。

黃彥男並指出，台積電內部有很多管理，但百密總有一疏，而且公司規模太大，許多設備都是外來，員工數突破8萬人，先前也傳出資深老將洩密案，顯見人的管理會是最大問題。

前行政院副院長、中央研究院人文社會科學研究中心兼任研究員施俊吉則說，台積電不論對台灣、對AI、對美國，都是大到不能倒。對台灣而言，台積電市值遠超過全年國內生產毛額（GDP），這種企業大於國家的景象在全球並不常見，即使韓國三星鼎盛時期也未如此，「台積電市值超越台灣GDP，既是台灣在全球半導體鏈上的榮耀，也是一種危險的訊號」。

施俊吉指出，對美國而言，希望透過台積電赴美設廠，擴大半導體在美國的能量，但若台積電落入敵手，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾說過是「摧毀」。

施俊吉認為，台灣必須全民守護王牌，今年台灣一度擬以半導體、晶片出口管制作為反制南非手段，顯示台灣的實力可以作為武器，或許是思考方向。

不過中經院院長連賢明持不同看法，他不建議將半導體供應鏈作為談判武器，因為裡面涉及許多國際企業，「你把它當武器，其他人也可以當成武器」；台灣應以「我們是負責任且考慮國際安全的供應鏈夥伴」為理由，說服合作會更好。（編輯：林淑媛）1141210