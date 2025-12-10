台9線「貨車超車撞重機」 司機下車怒喊爆衝突 騎士友控警包庇
一場原本平靜的回程旅途，因一次超車事件演變成道路擦撞事故和激烈爭執。事發於台九線442.8公里南下車道，26歲施姓騎士與友人從出遊返程途中，與67歲蔡姓貨車駕駛發生碰撞。根據現場目擊者描述，貨車司機疑似因被超車心生不滿，跨越雙黃線逆向超車，撞上騎士車尾，導致騎士連人帶車滑倒在地，所幸僅造成輕微擦傷。事故後，雙方爆發口角，貨車司機竟先追究誰罵了他，而非關心受傷騎士，引發更大爭執。
事故發生當時，騎士友人表示，他們在山路上可以超車的路段，合法超車。然而，疑似被超車的貨車司機心生不滿，隨後跨越雙黃線逆向超車，撞上了騎士。撞擊發生後，貨車司機將車停在一旁空地，下車第一句話卻是質問「是誰？」，完全不認為自己有錯。騎士反問貨車司機「罵你就撞人是不是」，雙方隨即爆發激烈口角。貨車司機堅稱沒有違規，騎士愈聽愈生氣：「你怎麼會在我左邊」。
警方到場後，明確指出貨車司機違規事實，表示「這個是你車子從那邊逆向切過來」。面對警方質疑，貨車司機仍辯稱「我要左轉」，警方則強調「重點是你就撞到人家的車子」。後續進行的酒測過程也引起騎士友人質疑，認為警方操作未符合標準程序。騎士友人表示，正常酒測應吹2至3秒直到發出嗶嗶聲，但當時貨車司機第一次由一名員警測試，吹了兩次都沒有數值，換另一名員警測試時，貨車司機似乎只是輕輕滑過嘴邊，就被判定酒測值為0。
對此，枋寮分局組長林銘煌強調，整個酒測過程均符合警政署頒定之取締酒後駕車作業程序，並明確指出蔡姓男子跨越雙黃線違規行駛，違規事實明確。這場原本愉快的出遊，因一次道路事故和後續一連串的協調過程，讓騎士一行人的好心情全都被破壞。
