宜蘭警執副總統交管遭撞重傷 詹江村轟「他」：添加無謂工作負擔

副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同下，到宜蘭果園視察金柑生產與經營狀況，卻發生24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。國民黨桃園市議員詹江村痛批林讓原本勤務繁重的員警，更是添加無謂的工作負擔，有資格擔任宜蘭縣長？

詹江村昨（6）日在臉書指出，蕭美琴為了輔選林國漳，動員大批警力維護副總統交通可以順暢，結果反而造成地方交通混亂，嚴重塞車，還不幸發生24歲林姓員警執行副總統交管勤務時，遭廂型車衝撞，傷勢嚴重。

詹江村感嘆表示，林姓員警本來是放假期間，只因為副總統來宜蘭，幫民進黨林國漳造勢，使其必須取消放假維護副總統的輔選行程，讓副總統享受特權交通可以順暢，導致執勤時間遭廂型車撞傷，傷勢嚴重。

詹江村諷刺表示，林國漳難道不知道宜蘭小週末交通特別擁擠嗎？詹批林不顧縣民交通便利，只為自己造勢，讓原本勤務繁重的員警，更是添加無謂的工作負擔，只為了時間還很久的9合1選舉造勢，有資格擔任宜蘭縣長？

此事引發議論，民進黨宜蘭縣黨部則回應表示，「蕭副總統此行為公務性質，並非輔選行程」，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關，強調副總統公務行程的重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用，也請各界共同為受傷員警祈福，一起盼望他能早日康復、平安回家。

