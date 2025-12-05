專訪／非科班被碎嘴！柯煒林「極致自虐」罹癌反重生

電影《大濛》方郁婷（左起）、陳玉勳導演、柯煒林分享拍攝故事。（圖／東森娛樂）





電影《大濛》劇情描寫民國40年代動盪時期，平凡人物在白色恐怖洪流下的勇氣與情感，本片奪下金馬獎最佳劇情片等5項大獎，成為本屆最大贏家！港星柯煒林主演本片入圍金馬影帝，接受《EBC東森娛樂》專訪時也坦言在確診肺腺癌4期後，整個人心境上有所改變。

柯煒林主演《大濛》入圍金馬影帝。（圖／東森娛樂）

柯煒林主演《大濛》入圍金馬影帝。（圖／東森娛樂）

柯煒林片中飾演隨部隊從廣東撤台的三輪車伕「趙公道」，操著一口廣東腔國罵，之所以沒有選擇台灣演員演出，陳玉勳導演說明：「用台灣人會不像外地人、退伍軍人！」因看見他在《濁水漂流》的演出，欣賞其擁有一種野性和獸性的感覺，結果碰面時卻是斯文青年，坦言曾想過「換角」，但最終決定賭一把：「我相信他演技是很好的，對自己調整演員能力也蠻有自信！」

廣告 廣告

方郁婷飾演民國40年代的台灣少女阿月。（圖／東森娛樂）

方郁婷飾演民國40年代的台灣少女阿月。（圖／東森娛樂）

柯煒林離鄉背井來台拍戲，在片場一直被導演磨練口音、雕演技，坦言心情蠻複雜，雖然本身是很自得其樂的人，但到了晚上還是會想很多：「我情緒本來就比較多，夜晚的時候就覺得滿寂寞的！」特別是在聖誕節時，台灣沒有放假會讓他感到心靈的落差感：「其實我對自己也不是科班出身的演員，突然之間有一種自卑感。」

柯煒林形容，在片場時常會聽不懂導演的指令，比如「聲音不要壓」的技術性要求會令他不懂如何去處理，過度在意「科班出身」這件事也忘記自己的優點：「種種情緒加起來，會覺得有點吃力。」在演舞台劇時曾有人碎嘴他不是科班的，但他如今漸漸重拾自信，找回那個愛演戲、愛玩的演員。

方郁婷（左起）、陳玉勳導演、柯煒林共創電影《大濛》。（圖／東森娛樂）

方郁婷（左起）、陳玉勳導演、柯煒林共創電影《大濛》。（圖／東森娛樂）

方郁婷飾演民國40年代的台灣少女阿月，獨自踏上前往台北領取哥哥（曾敬驊 飾）屍體的旅程，一路上與柯煒林相互扶持；對於被稱為怪物新人、天才演員，她說其實一直以來都以為大家只是說說而已，沒有真的放入心中，因此沒有感到壓力：「他們講這些話，就代表他們喜歡我給出來的表演！」正能量性個反而與柯煒林形成強烈對比。

柯煒林與弟弟和妹妹相差3歲而已，互動上就像朋友一樣，他笑稱自己是「放飛自我的大哥」，家中所有保險、投資等繁雜事項他都沒在管：「他們反而比較像我哥跟我姊！」罹癌後他學會放鬆心情、開心玩樂，放下過去內耗的自己：「可能幾個禮拜都在想同一件事情，想不清楚就不放，從來都不會有下一次會更好，會很怕沒有下一次機會。」

放眼望去現今港片主角，仍是許多人從小看到大的資深前輩，柯煒林珍惜眼前所有演出機會：「對我來說機會很難得，每一次機會都要把握好，好像把自己逼到一個不能承受的狀態。」但生病後他反而感到突然鬆一口氣、睡得更好，也慶幸在這個年代機會比較多，認為自己是幸運的存在著。《大濛》全台熱映中。



【更多東森娛樂報導】

●積極抵抗肺腺癌病魔！準金馬影帝柯煒林抵台：好想台灣

●準金馬影帝柯煒林罹癌！首現身台灣揭「最新病況」：感恩家人

●柯煒林拍《大濛》狂挨罵！陳玉勳揭「2度撞鬼」恐怖真相

