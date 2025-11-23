張景森評論高市早苗 快速、明確、信賴—意志型的領導者

張景森認為日本新任首相高市早苗，在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見的「意志を貫徹する型」（意志貫徹型）領導風格。（圖片來源／自民黨社群帳號）

日本新任首相高市早苗一上任就遇上中國外交戰，利用她"台灣有事"的論述要撮撮她的銳氣，但高市不為所動，張景森則談到，日本新任首相高市早苗，在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見的「意志を貫徹する型」（意志貫徹型）領導風格。

張景森在他的「543評論」專頁中指出，日本主流媒體普遍將她定位為安倍路線的核心繼承者與國安鷹派，並注意到她自承受柴契爾式政治風格影響。這種政治譜系與性格，決定了她能快速、明確、可信賴地推動政策。

他並解析高市早苗快速、明確、可信賴的關鍵三個特質指出，正是高市能在日本政治光譜中脫穎而出的核心能力，也為面對挑戰的台灣政治領導提供了極具建設性的啟發。

一、速度感（スピード感）：掌握先機，拒絕遅れ

高市的第一個特質，是對政策推進的「スピード感」。

她打破了傳統自民黨政客「調整待ち（等待協調）」的慣習，習慣於直接設定議題，奪取主導權。

在國安、台海、以及高科技戰略上，她幾乎都採取這種方式，不迴避敏感議題、不等官僚過度評估，而是迅速定調、快速推動。

日本媒體經常形容她「テンポが速い（節奏快）」。因此，高市才能在上任初期即展現外交能見度，並在台湾有事的議題上毫不猶豫地強調「日本の有事と直結する（與日本有事直接連結）」。

這種速度，是基於對時代變化的警覺：當安全保障與外交議題不能慢半拍時，迅速的決策即是掌握主導權的前提。

二、明確：信念不搖擺，立場鮮明，方向一貫

高市的第二個關鍵特質，是「ブレのない（不搖擺的）」堅定信念。

她最常被日本評論界貼上的標籤，就是「信念が強い（信念強烈）」。

她不使用曖昧模糊的語言，也不習慣政治上的保留。

在台海、對中政策、能源安全、科技自主等領域，她的表態都極其明確。這種鮮明性使她在政壇中突出的存在感。一聽就能預測出她的立場與下一步行動。

明確性帶來了強烈的向心力，支持者認為她「方向已定、意志堅固」。這份主軸的強度，是混沌的政局中領導力的基本。

三、信頼：有言実行與期待の担保

第三個特質，政治上的可信賴性：特指其「有言実行（說到做到）與言行一致」。

高市在自民黨內的形象，長期被描述為：

* 有覺悟、有承擔

* 負責任

* 承諾的事一定會去推動

對支持者而言，她是稀有足以信賴的政治家。可予測、可依靠。這種言行的一致，是建立長期支持和政策的持續性的核心要素。

當然，任何意志堅強的政治家在面對複雜的利害調整時，都無法避免協調上的課題。如何取得平衡，是高市首相統治力試金石。

