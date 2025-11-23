張景森評論高市早苗 快速、明確、信賴—意志型的領導者
張景森認為日本新任首相高市早苗，在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見的「意志を貫徹する型」（意志貫徹型）領導風格。（圖片來源／自民黨社群帳號）
日本新任首相高市早苗一上任就遇上中國外交戰，利用她"台灣有事"的論述要撮撮她的銳氣，但高市不為所動，張景森則談到，日本新任首相高市早苗，在政壇中形成鮮明存在感的關鍵，並非僅在於她的保守立場，而是她極為罕見的「意志を貫徹する型」（意志貫徹型）領導風格。
張景森在他的「543評論」專頁中指出，日本主流媒體普遍將她定位為安倍路線的核心繼承者與國安鷹派，並注意到她自承受柴契爾式政治風格影響。這種政治譜系與性格，決定了她能快速、明確、可信賴地推動政策。
他並解析高市早苗快速、明確、可信賴的關鍵三個特質指出，正是高市能在日本政治光譜中脫穎而出的核心能力，也為面對挑戰的台灣政治領導提供了極具建設性的啟發。
一、速度感（スピード感）：掌握先機，拒絕遅れ
高市的第一個特質，是對政策推進的「スピード感」。
她打破了傳統自民黨政客「調整待ち（等待協調）」的慣習，習慣於直接設定議題，奪取主導權。
在國安、台海、以及高科技戰略上，她幾乎都採取這種方式，不迴避敏感議題、不等官僚過度評估，而是迅速定調、快速推動。
日本媒體經常形容她「テンポが速い（節奏快）」。因此，高市才能在上任初期即展現外交能見度，並在台湾有事的議題上毫不猶豫地強調「日本の有事と直結する（與日本有事直接連結）」。
這種速度，是基於對時代變化的警覺：當安全保障與外交議題不能慢半拍時，迅速的決策即是掌握主導權的前提。
二、明確：信念不搖擺，立場鮮明，方向一貫
高市的第二個關鍵特質，是「ブレのない（不搖擺的）」堅定信念。
她最常被日本評論界貼上的標籤，就是「信念が強い（信念強烈）」。
她不使用曖昧模糊的語言，也不習慣政治上的保留。
在台海、對中政策、能源安全、科技自主等領域，她的表態都極其明確。這種鮮明性使她在政壇中突出的存在感。一聽就能預測出她的立場與下一步行動。
明確性帶來了強烈的向心力，支持者認為她「方向已定、意志堅固」。這份主軸的強度，是混沌的政局中領導力的基本。
三、信頼：有言実行與期待の担保
第三個特質，政治上的可信賴性：特指其「有言実行（說到做到）與言行一致」。
高市在自民黨內的形象，長期被描述為：
* 有覺悟、有承擔
* 負責任
* 承諾的事一定會去推動
對支持者而言，她是稀有足以信賴的政治家。可予測、可依靠。這種言行的一致，是建立長期支持和政策的持續性的核心要素。
當然，任何意志堅強的政治家在面對複雜的利害調整時，都無法避免協調上的課題。如何取得平衡，是高市首相統治力試金石。
更多信傳媒報導
賴清德曾包場看《大濛》 獲本屆金馬獎最佳影片 最佳女主角由《地母》的范冰冰奪下
解開天皇祕密的70個問題
房子越買越小！ 2房以下小宅交易占比全面提升 4房大宅高門檻減幅最劇烈
其他人也在看
自家人也看不下去！蔡正元轟國民黨「這事」停在上世紀：封建把戲
即時中心／廖予瑄報導自家人也看不下去！國民黨前立委蔡正元今（21）日在臉書發文指出，國民黨的黨內選舉「還在玩上個世紀的遊戲」，他指出，黨主席所提名的中央委員候選人不需要黨代表推薦連署，但沒有被黨主席提名的人，卻要有一些黨代表推薦，而且要列在選票的後面，並直指，藍營持續用這種上世紀的制度產生的黨幹部，將削弱中央委員和黨代表的政治連繫，「國民黨的選將也不敢依靠這些人。」民視 ・ 1 天前
中國緊咬高市早苗有弦外之音？林佳龍認中日衝突仍可控：台灣要繼續做這事
日本首相高市早苗月初在國會就「台灣有事」的假設性情境答辯，引發中國大動干戈，連續以發布旅遊警示、留學預警、暫停日本水產品進口、喊卡日本牛肉進口磋商等手段報復，要求高市早苗撤回發言。對此，外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時分析，中日緊張情勢仍在可控範圍內，外界要看出北京的弦外之音，台灣此時則不宜火上澆油，觀察雙方折衝結果。高市早苗7日於日......風傳媒 ・ 11 小時前
感恩節出遊 全美2/3地區恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 22 分鐘前
北歐與波羅的海8國聯合挺烏克蘭 承諾繼續提供武器抗俄
亟欲擺平俄烏戰爭的美國總統川普近日提出一份和平協議，然而內容幾乎順應俄羅斯總統普丁的心意，抗俄3年多的烏克蘭總統澤倫斯基情何以堪，趕緊再找歐洲盟友協調。北歐與波羅的海8國領袖22日聯合聲明，他們將繼續支持烏克蘭提、提供武器，阻止俄羅斯進一步入侵。太報 ・ 2 小時前
不只TWICE還有伍佰、孫淑媚！齊聚高雄開唱 2天賺進3.2億產值
「TWICE、伍佰、孫淑媚、曹雅雯、陳勢安」等歌壇巨星同時在高雄開唱，吸引大量粉絲湧入，高鐵站、捷運站人潮洶湧！高雄市觀光局預估，單是TWICE演唱會就可望為當地帶來新台幣3.2億元的觀光產值。但龐大人流也讓高雄市區飯店一房難求，許多外地粉絲反映住宿費用昂貴。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
若非民進黨開除不會離開 鄭麗文：我是死忠、務實、天蠍座的人
國民黨主席鄭麗文過去曾為民進黨重要砲手經歷，對黨忠誠度屢遭質疑。鄭近日受訪直言，「當時民進黨居然要開除我，否則我在想我應該也不會離開民進黨」，可是在那樣的一個時刻，就是命運走到那裏，那就跟民進黨說掰掰囉。太報 ・ 7 小時前
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應EBC東森新聞 ・ 19 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 46 分鐘前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 18 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 15 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 20 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 13 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前