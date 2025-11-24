性騷案纏訟千日 台大上訴挨批

台大女學生指控遭女舍監性騷，爭議未解。台大學生會長陳柏承（左）24日舉辦記者會，指控校方利用各種行政手段拖延、拒絕重審，對受害者造成多次傷害。（賀培晏攝）

台灣大學一名女學生3年前指控遭舍監性騷擾，台大性平會調查後認定不成立，女學生提出行政訴訟。台北高等行政法院日前認定，性平會3名委員違法代理出席，撤銷性平會處分，可上訴。受害學生Y女24日出面呼籲台大撤回上訴，別浪費社會資源。台大則回應，法理見解有重大爭議，已提出上訴。

Y女昨在台大學生會長陳柏承、民代等人陪同下舉行記者會，Y女控訴案發至今已過1155天、超過3年，台大卻始終拒絕重啟調查，如今連法院都告訴台大「處分有錯」，台大還是不認；不禁想問，難道公正對待受害學生，對台大如此委屈嗎？

Y女痛批，台大校長陳文章身為性平會主席，沒保持中立還參與投票，一個無法面對自身錯誤的校長，有什麼資格談教育？有什麼資格爭取連任？拉不下臉的道歉，是加害者之外，最圍剿受害者心靈的二度傷害。校方上訴，也是讓許多校園權勢被害學生不敢提出調查的主因。

Y女補充，針對重審要求，台大總以「調查已完整，不再受理」為由，前後駁回4次調查申請，如今行政訴訟已判決，呼籲台大撤回上訴，不要浪費社會資源並檢討錯誤。

陳柏承要求台大需有3大作為，立即撤回上訴、說明調查期間未採取調職及停職等保護措施原因、過去拒絕提供性平會委員名單的理由。同時也要求教育部督導台大重啟調查，檢討校園性平處理流程的透明度。

台大回應，已於法定期限內上訴，因為法院並未對性騷擾不成立的調查報告表示意見，而是用性平會委員不可由他人代理的理由撤銷處分，此見解於法理有重大爭議，也與現行「各級學校性別平等教育委員會設置準則」矛盾，並對教育現場實務有重大衝擊，希望上訴釐清。

教育部長鄭英耀昨表示，台大程序上若有疏漏，應依法補正改進，受害學生希望學校不要提上訴，也有一定道理。