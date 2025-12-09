拒絕執行財劃法 新黨告發卓榮泰瀆職

新黨認為行政院拒不執行財劃法，今(12/8)日前往北檢告發行政院長卓榮泰瀆職。圖左至右依序為新黨發言人陳麗玲、副秘書長游智彬、輿情中心主任季節、許明偉。呂志明攝



立法院11月14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院以六大窒礙難行理由，提出覆議，行政院長卓榮泰還親上火線說明。對此，新黨副秘書長游智彬、發言人陳麗玲於今（12/9）日上午正式向台北地檢署提起刑事告發，指控卓榮泰涉嫌違反《刑法》第129條「抑留剋扣罪」及瀆職罪。

根據新黨提供的資料，《財政收支劃分法》已經完成立法院三讀程序，並經行政院副署及總統公布，依法應立即施行。然而，卓榮泰在覆議案遭立法院否決後，公開宣稱不公布、不副署、不執行該法律。此舉被新黨指控為行政部門公然否定法律效力，嚴重違憲且構成瀆職。

新黨發言人陳麗玲表示，《財政收支劃分法》旨在改善地方政府財政分配問題，中央每年須撥款逾一兆元予地方政府，以支持地方社福、教育及交通等必要支出。然而，卓榮泰的拒絕執行行為，導致地方政府無法編列預算，影響民生福祉。

陳麗玲指出，依《刑法》第129條第二項規定，公務員對職務上應發給的款項明知應發而抑留不發或剋扣者，處一年以上七年以下有期徒刑。卓榮泰明知法律已生效，卻拒絕執行，已構成未遂罪。她強調，法治國家的公務員應依法行政，否則將使地方政府陷入財政癱瘓。

新黨副秘書長游智彬表示，法律是民主社會的基本規範，行政院若認為法律有爭議，可依法聲請釋憲，但絕無權以政治理由拒絕執行。他批評卓榮泰的行為是極度危險的開端，可能導致行政權任意否定法律效力，使台灣倒退至威權時代。

新黨輿情中心主任季節則指出，民進黨政府過去曾鼓吹公民不服從違憲法律，但如今執政卻反過來指揮行政院不服從立法院決議，此舉顯示民進黨雙重標準，只以選舉利益為依歸。

新黨呼籲台北地檢署依《刑事訴訟法》第228條規定，即刻立案偵辦此案，以維護憲政秩序及法治精神。告發狀中強調，卓榮泰的行為已讓行政體系陷入混亂，下屬公務員面臨瀆職風險及監察院彈劾等後果，檢方應迅速展開偵查以避免憲政危機進一步擴大。

