新北消防局辦「高風險救援共識營」 關注電動車救災議題

新北市消防局今（5）日舉辦「高風險場域救援整備共識營」，邀集全國消防機關及民間救災團體參與，分享救災安全與經驗分享，會議特別聚焦電動車安全問題及救災須知。

新北市消防局指出，活動聚焦「特殊類型火災」與「海河水域救援」等高風險場域安全策略，活動由內政部消防署指導、新北市政府消防局承辦，本次特別邀集全國各縣市消防機關及第一線協勤民間救災團體共同參與，凝聚救災安全共識、分享經驗，推動消防救災作業的系統化安全文化，降低前線同仁在複雜環境中的執勤風險。

活動邀請海域、水域救援、化學災害及高風險火災等領域的專業講師，與各縣市消防機關及民間救災團體進行深入的專題分享。此次會議特別聚焦於電動車的安全問題，專家分享了當前電動車電池的規格、碰撞及火災等災害意外，提醒救災人員在面對電池相關火災時需注意的滅火安全。

新北市副秘書長柯慶忠在致詞中指出，近年來災害型態快速變化，像是高樓火警及電動車火災的頻發，加上極端氣候所引發的山洪和海河風險，讓消防救災工作面臨更大挑戰。他強調透過共識營的交流，能夠凝聚救災安全共識，分享經驗，推動消防作業的系統化安全文化。

中央警察大學消防學系教授沈子勝表示，鋰電池火災及氫氣等易燃易爆物質的火災，將成為未來救災工作的主要挑戰。透過此次共識營的交流，能有效降低前線人員在複雜環境中的執勤風險。

新北市消防局長陳崇岳則表示，透過跨領域專家的授課、案例解析及情境討論，將安全理念更深度融入作業程序，強化消防安全文化，以確保消防人員的生命與健康，這是整體救災體系最重要的安全資產。

新北市長侯友宜表示，近年來災害樣態快速變化，高樓火警、電動車火災、極端氣候引發的山洪與海河風險日益提升。他表示：「救災安全不是口號，而是責任。新北市不僅要把第一線弟兄的安全放在最前面，也要透過制度、訓練與科技的全方位整合，建立救災安全模式。」

