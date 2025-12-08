板橋氣爆疑「瓦斯沒關」釀禍 樓梯間發現4鋼瓶消防員到場緊急關閉

板橋府中商圈8日發生嚴重氣爆，現場還發現沒關閉的瓦斯鋼瓶，不排除是瓦斯沒關釀禍。（圖／報系資料照）

新北市板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆事故，位於大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳因不明原因爆炸，導致5位民眾受傷，所幸醫治後已無生命危險，而現場發現4個鋼瓶，消防員到場後發現還有鋼瓶沒有關上，嚇得立即關上，確切事故原因則仍須釐清。

根據現場畫面，板橋區重慶路、府中商圈凌晨1時許發生氣爆，路過的5位民眾慘遭波及，其中4人送醫救治，所幸經急救後已無大礙，但現場因氣爆而面目全非，幾乎整層被炸爛，連裝潢都噴飛到道路上，畫面怵目驚心，還有20多戶民眾遭受波及。

廣告 廣告

消防人員獲報到場時，現場還殘留濃濃瓦斯味，消防人員3次搜救確定沒有人員受困，但在樓梯間發現3大1小共4瓶被炸飛的瓦斯鋼瓶，還有瓦斯瓶沒有關上，嚇得立刻在現場關閉。

新北市政府工務局表示，土木技師初步現場勘查，2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」

女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生在母親肝臟」 醫生：病死率90倍